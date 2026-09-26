The Rolling Stones - Blue & Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Blue & Lonesome
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402948
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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602557149449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Blue & Lonesome
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Just Your Fool, Commit A Crime, Blue And Lonesome, All Of Your Love, I Gotta Go, Everybody Knows About My Good Thing, Ride 'Em On Down, Hate To See You Go, Hoo Doo Blues, Little Rain, Just Like I Treat You, I Can't Quit You Baby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones - Blue & Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка
Track List
|Just Your Fool
|2:19
|Commit A Crime
|3:41
|Blue And Lonesome
|3:10
|All Of Your Love
|4:49
|I Gotta Go
|3:28
|Everybody Knows About My Good Thing
|4:31
|Ride 'Em On Down
|2:52
|Hate To See You Go
|3:23
|Hoo Doo Blues
|2:38
|Little Rain
|3:33
|Just Like I Treat You
|3:26
|I Can't Quit You Baby
|5:13
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Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602557149449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Blue & Lonesome
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Just Your Fool, Commit A Crime, Blue And Lonesome, All Of Your Love, I Gotta Go, Everybody Knows About My Good Thing, Ride 'Em On Down, Hate To See You Go, Hoo Doo Blues, Little Rain, Just Like I Treat You, I Can't Quit You Baby
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|Just Your Fool
|2:19
|Commit A Crime
|3:41
|Blue And Lonesome
|3:10
|All Of Your Love
|4:49
|I Gotta Go
|3:28
|Everybody Knows About My Good Thing
|4:31
|Ride 'Em On Down
|2:52
|Hate To See You Go
|3:23
|Hoo Doo Blues
|2:38
|Little Rain
|3:33
|Just Like I Treat You
|3:26
|I Can't Quit You Baby
|5:13
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Rolling Stones - Blue & Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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