Описание товара Rolling Stones, The Licked Live In Nyc (0602445270835) виниловая пластинка

Concert Intro Music (Live In New York City, United States / 2003). Street Fighting Man (Live In New York City, United States / 2003). Start Me Up (Live In New York City, United States / 2003). If You Cant Rock Me (Live In New York City, United States / 2003). Dont Stop (Live In New York City, United States / 2003). Monkey Man (Live In New York City, United States / 2003). Angie (Live In New York City, United States / 2003). Let It Bleed (Live In New York City, United States / 2003). Midnight Rambler (Live In New York City, United States / 2003). Tumbling Dice (Live In New York City, United States / 2003). Thru And Thru (Live In New York City, United States / 2003). Happy (Live In New York City, United States / 2003). Gimme Shelter (Live In New York City, United States / 2003). You Got Me Rocking (Live In New York City, United States / 2003). Cant You Hear Me Knocking (Live In New York City, United States / 2003). Honky Tonk Women (Live In New York City, United States / 2003). Satisfaction (Live In New York City, United States / 2003). Its Only Rock N Roll (Live In New York City, United States / 2003). When The Whip Comes Down (Live In New York City, United States / 2003). Brown Sugar (Live In New York City, United States / 2003). Sympathy For The Devil (Live In New York City, United States / 2003). Jumpin Jack Flash (Live In New York City, United States / 2003).