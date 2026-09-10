Metallica - Death Magnetic (0602547243140) виниловая пластинка
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Описание товара Metallica - Death Magnetic (0602547243140) виниловая пластинка
Death Magnetic — девятый студийный альбом американской группы Metallica, вышедший 10 сентября 2008 года в Великобритании, где распространением занималась компания Vertigo, а 12 сентября прошёл мировой релиз. Альбом вышел на лейбле Warner Bros. Records. Альбом стал первой полноценной студийной работой нового бас-гитариста Роберта Трухильо. Продюсером выступил Рик Рубин. Альбом стал первым в своем роде в истории группы, когда каждый из её членов участвовал в написании песен или создавал свою. Также именно в Death Magnetic впервые, после ...And Justice for All, была включена инструментальная композиция (Suicide & Redemption). В стремлении воссоздать классическое звучание Metallica вернулась к настройке гитар А-440 (нота «ля» на частоте 440 герц), которой пользовалась до 1991 года.
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Теги товара: Metallica
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