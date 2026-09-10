Top.Mail.Ru
Metallica - Death Magnetic (0602547243140) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Metallica - Death Magnetic (0602547243140) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Metallica - Death Magnetic (0602547243140) виниловая пластинка - фото 1
Metallica - Death Magnetic (0602547243140) виниловая пластинка - фото 2
Metallica - Death Magnetic (0602547243140) виниловая пластинка - фото 3
Metallica - Death Magnetic (0602547243140) виниловая пластинка - фото 4
Metallica - Death Magnetic (0602547243140) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Death Magnetic
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metallica - Death Magnetic (0602547243140) виниловая пластинка - фото 1
  • Metallica - Death Magnetic (0602547243140) виниловая пластинка - фото 2
  • Metallica - Death Magnetic (0602547243140) виниловая пластинка - фото 3
  • Metallica - Death Magnetic (0602547243140) виниловая пластинка - фото 4
  • Metallica - Death Magnetic (0602547243140) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402580
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547243140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Death Magnetic
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
That Was Just Your Life, The End Of The Line, Broken, Beat & Scarred, The Day That Never Comes, All Nightmare Long, Cyanide, The Unforgiven III, The Judas Kiss, Suicide & Redemption, My Apocalypse
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica - Death Magnetic (0602547243140) виниловая пластинка

Death Magnetic — девятый студийный альбом американской группы Metallica, вышедший 10 сентября 2008 года в Великобритании, где распространением занималась компания Vertigo, а 12 сентября прошёл мировой релиз. Альбом вышел на лейбле Warner Bros. Records. Альбом стал первой полноценной студийной работой нового бас-гитариста Роберта Трухильо. Продюсером выступил Рик Рубин. Альбом стал первым в своем роде в истории группы, когда каждый из её членов участвовал в написании песен или создавал свою. Также именно в Death Magnetic впервые, после ...And Justice for All, была включена инструментальная композиция (Suicide & Redemption). В стремлении воссоздать классическое звучание Metallica вернулась к настройке гитар А-440 (нота «ля» на частоте 440 герц), которой пользовалась до 1991 года.



Теги товара: Metallica

Отзывы о товаре Metallica - Death Magnetic (0602547243140) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547243140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Death Magnetic
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
That Was Just Your Life, The End Of The Line, Broken, Beat & Scarred, The Day That Never Comes, All Nightmare Long, Cyanide, The Unforgiven III, The Judas Kiss, Suicide & Redemption, My Apocalypse
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Death Magnetic — девятый студийный альбом американской группы Metallica, вышедший 10 сентября 2008 года в Великобритании, где распространением занималась компания Vertigo, а 12 сентября прошёл мировой релиз. Альбом вышел на лейбле Warner Bros. Records. Альбом стал первой полноценной студийной работой нового бас-гитариста Роберта Трухильо. Продюсером выступил Рик Рубин. Альбом стал первым в своем роде в истории группы, когда каждый из её членов участвовал в написании песен или создавал свою. Также именно в Death Magnetic впервые, после ...And Justice for All, была включена инструментальная композиция (Suicide & Redemption). В стремлении воссоздать классическое звучание Metallica вернулась к настройке гитар А-440 (нота «ля» на частоте 440 герц), которой пользовалась до 1991 года.


Теги товара: Metallica
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metallica - Death Magnetic (0602547243140) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...