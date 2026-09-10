Maroon 5 - Songs About Jane (0602547840387) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
Songs About Jane
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402522
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602547840387]
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
Songs About Jane
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Maroon 5 - Songs About Jane (0602547840387) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Harder To Breathe
|2:55
|A2
|This Love
|3:26
|A3
|Shiver
|3:00
|A4
|She Will Be Loved
|4:17
|A5
|Tangled
|3:19
|A6
|The Sun
|4:09
|B1
|Must Get Out
|3:58
|B2
|Sunday Morning
|4:03
|B3
|Secret
|4:57
|B4
|Through With You
|3:02
|B5
|Not Coming Home
|4:23
|B6
|Sweetest Goodbye
|4:30
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602547840387]
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
Songs About Jane
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Harder To Breathe
|2:55
|A2
|This Love
|3:26
|A3
|Shiver
|3:00
|A4
|She Will Be Loved
|4:17
|A5
|Tangled
|3:19
|A6
|The Sun
|4:09
|B1
|Must Get Out
|3:58
|B2
|Sunday Morning
|4:03
|B3
|Secret
|4:57
|B4
|Through With You
|3:02
|B5
|Not Coming Home
|4:23
|B6
|Sweetest Goodbye
|4:30
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Maroon 5 - Songs About Jane (0602547840387) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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