Top.Mail.Ru
The Killers - Sawdust (0602557342789) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Killers - Sawdust (0602557342789) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Killers - Sawdust (0602557342789) виниловая пластинка - фото 1
The Killers - Sawdust (0602557342789) виниловая пластинка - фото 2
The Killers - Sawdust (0602557342789) виниловая пластинка - фото 3
The Killers - Sawdust (0602557342789) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Sawdust
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Killers - Sawdust (0602557342789) виниловая пластинка - фото 1
  • The Killers - Sawdust (0602557342789) виниловая пластинка - фото 2
  • The Killers - Sawdust (0602557342789) виниловая пластинка - фото 3
  • The Killers - Sawdust (0602557342789) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
5 240 руб.  5 904 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402374
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Killers - Sawdust (0602557342789) виниловая пластинка
5 240 руб. -11%
5 904 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Killers, The
filter_none Товар входит в коллекцию Killers, The

Коллекция Killers, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602557342789]
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Sawdust
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Killers - Sawdust (0602557342789) виниловая пластинка

Track List

A1Tranquilize3:45
A2Shadowplay4:07
A3All The Pretty Faces4:45
A4Leave The Bourbon On The Shelf3:38
A5Sweet Talk4:18
B1Under The Gun2:33
B2Where The White Boys Dance3:26
B3Show You How2:46
B4Move Away3:49
C1Glamorous Indie Rock And Roll4:16
C2Who Let You Go?3:42
C3The Ballad Of Michael Valentine3:50
C4Ruby, Don't Take Your Love To Town3:05
D1Daddy's Eyes4:14
D2Sam's Town (Abbey Road Version)3:45
D3Romeo And Juliet5:27
D4aMr. Brightside (Jacques Lu Cont's Thin White Duke Remix)8:47
D4bQuestions With The Captain0:51

Отзывы о товаре The Killers - Sawdust (0602557342789) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602557342789]
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Sawdust
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Tranquilize3:45
A2Shadowplay4:07
A3All The Pretty Faces4:45
A4Leave The Bourbon On The Shelf3:38
A5Sweet Talk4:18
B1Under The Gun2:33
B2Where The White Boys Dance3:26
B3Show You How2:46
B4Move Away3:49
C1Glamorous Indie Rock And Roll4:16
C2Who Let You Go?3:42
C3The Ballad Of Michael Valentine3:50
C4Ruby, Don't Take Your Love To Town3:05
D1Daddy's Eyes4:14
D2Sam's Town (Abbey Road Version)3:45
D3Romeo And Juliet5:27
D4aMr. Brightside (Jacques Lu Cont's Thin White Duke Remix)8:47
D4bQuestions With The Captain0:51
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Killers - Sawdust (0602557342789) виниловая пластинка - по цене 5240 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...