The Killers - Sawdust (0602557342789) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Sawdust
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%5 240 руб. 5 904 руб.
В наличии
Код товара: 402374
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Загружаем...
5 240 руб. -11%
5 904 руб.
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Коллекция Killers, The
Коллекция Killers, The
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В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитThe Killers, Day & Age (0602557342765) виниловая пластинка
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В наличииЦена 5 240 руб. 5 904 руб.1310 руб. в СплитThe Killers - Sawdust (0602557342789) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602557342789]
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Sawdust
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Killers - Sawdust (0602557342789) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Tranquilize
|3:45
|A2
|Shadowplay
|4:07
|A3
|All The Pretty Faces
|4:45
|A4
|Leave The Bourbon On The Shelf
|3:38
|A5
|Sweet Talk
|4:18
|B1
|Under The Gun
|2:33
|B2
|Where The White Boys Dance
|3:26
|B3
|Show You How
|2:46
|B4
|Move Away
|3:49
|C1
|Glamorous Indie Rock And Roll
|4:16
|C2
|Who Let You Go?
|3:42
|C3
|The Ballad Of Michael Valentine
|3:50
|C4
|Ruby, Don't Take Your Love To Town
|3:05
|D1
|Daddy's Eyes
|4:14
|D2
|Sam's Town (Abbey Road Version)
|3:45
|D3
|Romeo And Juliet
|5:27
|D4a
|Mr. Brightside (Jacques Lu Cont's Thin White Duke Remix)
|8:47
|D4b
|Questions With The Captain
|0:51
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602557342789]
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Sawdust
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Tranquilize
|3:45
|A2
|Shadowplay
|4:07
|A3
|All The Pretty Faces
|4:45
|A4
|Leave The Bourbon On The Shelf
|3:38
|A5
|Sweet Talk
|4:18
|B1
|Under The Gun
|2:33
|B2
|Where The White Boys Dance
|3:26
|B3
|Show You How
|2:46
|B4
|Move Away
|3:49
|C1
|Glamorous Indie Rock And Roll
|4:16
|C2
|Who Let You Go?
|3:42
|C3
|The Ballad Of Michael Valentine
|3:50
|C4
|Ruby, Don't Take Your Love To Town
|3:05
|D1
|Daddy's Eyes
|4:14
|D2
|Sam's Town (Abbey Road Version)
|3:45
|D3
|Romeo And Juliet
|5:27
|D4a
|Mr. Brightside (Jacques Lu Cont's Thin White Duke Remix)
|8:47
|D4b
|Questions With The Captain
|0:51
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Killers - Sawdust (0602557342789) виниловая пластинка - по цене 5240 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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