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Marvin Gaye - I Want You (0600753534274) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marvin Gaye - I Want You (0600753534274) виниловая пластинка

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Marvin Gaye - I Want You (0600753534274) виниловая пластинка - фото 1
Marvin Gaye - I Want You (0600753534274) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
I Want You
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marvin Gaye - I Want You (0600753534274) виниловая пластинка - фото 1
  • Marvin Gaye - I Want You (0600753534274) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402094
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Marvin Gaye - I Want You (0600753534274) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gaye, Marvin
filter_none Товар входит в коллекцию Gaye, Marvin

Коллекция Gaye, Marvin


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753534274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
I Want You
Жанр
Soul
Трек-лист
I Want You, Come Live With Me Angel, After The Dance (Instrumental), Feel All My Love Inside, I Wanna Be Where You Are, I Want You (Intro Jam 1), All The Way Around, Since I Had You, Soon I'll Be Loving You Again, I Want You (Intro Jam 2), After The Dance (Vocal)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marvin Gaye - I Want You (0600753534274) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Want You, Come Live With Me Angel, After The Dance (Instrumental), Feel All My Love Inside, I Wanna Be Where You Are, I Want You (Intro Jam 1), All The Way Around, Since I Had You, Soon I'll Be Loving You Again, I Want You (Intro Jam 2), After The Dance (Vocal)



Теги товара: Соул, Limited Edition

Отзывы о товаре Marvin Gaye - I Want You (0600753534274) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753534274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
I Want You
Жанр
Soul
Трек-лист
I Want You, Come Live With Me Angel, After The Dance (Instrumental), Feel All My Love Inside, I Wanna Be Where You Are, I Want You (Intro Jam 1), All The Way Around, Since I Had You, Soon I'll Be Loving You Again, I Want You (Intro Jam 2), After The Dance (Vocal)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Want You, Come Live With Me Angel, After The Dance (Instrumental), Feel All My Love Inside, I Wanna Be Where You Are, I Want You (Intro Jam 1), All The Way Around, Since I Had You, Soon I'll Be Loving You Again, I Want You (Intro Jam 2), After The Dance (Vocal)


Теги товара: Соул, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marvin Gaye - I Want You (0600753534274) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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