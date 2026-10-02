Marvin Gaye - Let's Get It On (0600753534250) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
Let's Get It On
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 402096
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4 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753534250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
Let's Get It On
Жанр
Soul
Трек-лист
Let's Get It On, Please Stay (Once You Go Away), If I Should Die Tonight, Keep Gettin' It On, Come Get to This, Distant Lover, You Sure Love to Ball, Just to Keep You Satisfied
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marvin Gaye - Let's Get It On (0600753534250) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let's Get It On, Please Stay (Once You Go Away), If I Should Die Tonight, Keep Gettin' It On, Come Get to This, Distant Lover, You Sure Love to Ball, Just to Keep You Satisfied
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753534250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
Let's Get It On
Жанр
Soul
Трек-лист
Let's Get It On, Please Stay (Once You Go Away), If I Should Die Tonight, Keep Gettin' It On, Come Get to This, Distant Lover, You Sure Love to Ball, Just to Keep You Satisfied
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let's Get It On, Please Stay (Once You Go Away), If I Should Die Tonight, Keep Gettin' It On, Come Get to This, Distant Lover, You Sure Love to Ball, Just to Keep You Satisfied
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Limited Edition
Marvin Gaye - Let's Get It On (0600753534250) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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