Машина городская (свет,звук) в ассортименте автобус/синий Super racer/черный Super racer;звук мотора ZYB-B3400-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%390 руб. 1 173 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399392
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х11
Вес, г.
352
Описание товара Машина городская (свет,звук) в ассортименте автобус/синий Super racer/черный Super racer;звук мотора ZYB-B3400-1
Играя с машинкой, ребёнок почувствует себя настоящим супер строителем. Набор подходит для игры в помещении или на открытом воздухе. Игрушка полезна для развития навыков координации, мелкой моторики пальцев рук, восприятия цвета. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
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Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Играя с машинкой, ребёнок почувствует себя настоящим супер строителем. Набор подходит для игры в помещении или на открытом воздухе. Игрушка полезна для развития навыков координации, мелкой моторики пальцев рук, восприятия цвета. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Машина городская (свет,звук) в ассортименте автобус/синий Super racer/черный Super racer;звук мотора ZYB-B3400-1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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