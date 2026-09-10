Чайник электрический Bosch TWK4P439
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395238
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.05
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK4P439
Шкала уровня воды (в чашках) поможет экономить энергию и время, заваривая только необходимое количество. Удобный носик разработан для легкого использования без разливов и брызг. Легко читаемая шкала уровня воды, которую видно с обеих сторон чайника, делает чайник удобным и для леворуких, и для праворуких пользователей. Тройная безопасность: автоматическое отключение, защита от перегрева и отключение при отсутствии воды, автоматическое отключение при снятии с цоколя. Легкость в обращении с помощью одной руки- наполнение водой нажатием одной кнопки
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Шкала уровня воды (в чашках) поможет экономить энергию и время, заваривая только необходимое количество. Удобный носик разработан для легкого использования без разливов и брызг. Легко читаемая шкала уровня воды, которую видно с обеих сторон чайника, делает чайник удобным и для леворуких, и для праворуких пользователей. Тройная безопасность: автоматическое отключение, защита от перегрева и отключение при отсутствии воды, автоматическое отключение при снятии с цоколя. Легкость в обращении с помощью одной руки- наполнение водой нажатием одной кнопки
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Чайник электрический Bosch TWK4P439 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK4P439