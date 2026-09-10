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Cash, Johnny, Greatest Hits, Volume 1 (0194397640519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cash, Johnny, Greatest Hits, Volume 1 (0194397640519) виниловая пластинка

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Cash, Johnny, Greatest Hits, Volume 1 (0194397640519) виниловая пластинка - фото 2
Cash, Johnny, Greatest Hits, Volume 1 (0194397640519) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
GREATEST HITS, VOLUME 1
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cash, Johnny, Greatest Hits, Volume 1 (0194397640519) виниловая пластинка - фото 1
  • Cash, Johnny, Greatest Hits, Volume 1 (0194397640519) виниловая пластинка - фото 2
  • Cash, Johnny, Greatest Hits, Volume 1 (0194397640519) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387405
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397640519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
GREATEST HITS, VOLUME 1
Жанр
Кантри
Трек-лист
Johnny Cash With June Carter Jackson, Johnny Cash I Walk The Line, Johnny Cash Understand Your Man, Johnny Cash Orange Blossom Special, Johnny Cash The One On The Right Is On The Left, Johnny Cash Ring Of Fire, Johnny Cash It Ain't Me, Babe, Johnny Cash The Ballad Of Ira Hayes, Johnny Cash The Rebel - Johnny Yuma, Johnny Cash Five Feet High And Rising, Johnny Cash Don't Take Your Guns To Town
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cash, Johnny, Greatest Hits, Volume 1 (0194397640519) виниловая пластинка

Track List

A1Johnny Cash With June Carter – Jackson2:44
A2Johnny Cash – I Walk The Line2:33
A3Johnny Cash – Understand Your Man2:43
A4Johnny Cash – Orange Blossom Special3:06
A5Johnny Cash – The One On The Right Is On The Left2:46
B1Johnny Cash – Ring Of Fire2:37
B2Johnny Cash – It Ain't Me, Babe3:01
B3Johnny Cash – The Ballad Of Ira Hayes4:07
B4Johnny Cash – The Rebel - Johnny Yuma1:52
B5Johnny Cash – Five Feet High And Rising1:48
B6Johnny Cash – Don't Take Your Guns To Town3:00

Отзывы о товаре Cash, Johnny, Greatest Hits, Volume 1 (0194397640519) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397640519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
GREATEST HITS, VOLUME 1
Жанр
Кантри
Трек-лист
Johnny Cash With June Carter Jackson, Johnny Cash I Walk The Line, Johnny Cash Understand Your Man, Johnny Cash Orange Blossom Special, Johnny Cash The One On The Right Is On The Left, Johnny Cash Ring Of Fire, Johnny Cash It Ain't Me, Babe, Johnny Cash The Ballad Of Ira Hayes, Johnny Cash The Rebel - Johnny Yuma, Johnny Cash Five Feet High And Rising, Johnny Cash Don't Take Your Guns To Town
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Johnny Cash With June Carter – Jackson2:44
A2Johnny Cash – I Walk The Line2:33
A3Johnny Cash – Understand Your Man2:43
A4Johnny Cash – Orange Blossom Special3:06
A5Johnny Cash – The One On The Right Is On The Left2:46
B1Johnny Cash – Ring Of Fire2:37
B2Johnny Cash – It Ain't Me, Babe3:01
B3Johnny Cash – The Ballad Of Ira Hayes4:07
B4Johnny Cash – The Rebel - Johnny Yuma1:52
B5Johnny Cash – Five Feet High And Rising1:48
B6Johnny Cash – Don't Take Your Guns To Town3:00
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Отзывы


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