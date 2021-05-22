A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.09.2019
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
LIFELINES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 387233
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3 620 руб.
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Коллекция A-HA
Коллекция A-HA
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295384418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.09.2019
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
LIFELINES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Lifelines
|4:17
|A2
|You Wanted More
|3:39
|A3
|Forever Not Yours
|4:06
|A4
|There's A Reason For It
|4:21
|B1
|Time & Again
|5:03
|B2
|Did Anyone Approach You?
|4:10
|B3
|Afternoon High
|4:30
|C1
|Oranges On Appletrees
|4:16
|C2
|A Little Bit
|4:10
|C3
|Less Than Pure
|4:13
|C4
|Turn The Lights Down
|4:14
|D1
|Cannot Hide
|3:19
|D2
|White Canvas
|3:27
|D3
|Dragonfly
|3:19
|D4
|Solace
|4:20
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295384418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.09.2019
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
LIFELINES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Track List
|A1
|Lifelines
|4:17
|A2
|You Wanted More
|3:39
|A3
|Forever Not Yours
|4:06
|A4
|There's A Reason For It
|4:21
|B1
|Time & Again
|5:03
|B2
|Did Anyone Approach You?
|4:10
|B3
|Afternoon High
|4:30
|C1
|Oranges On Appletrees
|4:16
|C2
|A Little Bit
|4:10
|C3
|Less Than Pure
|4:13
|C4
|Turn The Lights Down
|4:14
|D1
|Cannot Hide
|3:19
|D2
|White Canvas
|3:27
|D3
|Dragonfly
|3:19
|D4
|Solace
|4:20
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
Достоинства:
Этот альбом был впервые выпущен на виниле совсем недавно и это было большое событие для фанатов. Звучит просто роскошно, альбом на двух пластинках. Без нареканий.
Комментарий:
Оформление, звук, качество - все в порядке. Рекомендую!
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка
Достоинства:
Этот альбом был впервые выпущен на виниле совсем недавно и это было большое событие для фанатов. Звучит просто роскошно, альбом на двух пластинках. Без нареканий.
Комментарий:
Оформление, звук, качество - все в порядке. Рекомендую!