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A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка

1 Отзывы
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A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 1
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 2
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 3
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 4
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 5
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 6
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 7
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 8
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 9
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 10
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 11
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.09.2019
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
LIFELINES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 1
  • A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 2
  • A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 3
  • A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 4
  • A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 5
  • A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 6
  • A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 7
  • A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 8
  • A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 9
  • A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 10
  • A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 11
  • A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387233
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция A-HA
filter_none Товар входит в коллекцию A-HA

Коллекция A-HA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295384418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.09.2019
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
LIFELINES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка

Track List

A1Lifelines4:17
A2You Wanted More3:39
A3Forever Not Yours4:06
A4There's A Reason For It4:21
B1Time & Again5:03
B2Did Anyone Approach You?4:10
B3Afternoon High4:30
C1Oranges On Appletrees4:16
C2A Little Bit4:10
C3Less Than Pure4:13
C4Turn The Lights Down4:14
D1Cannot Hide3:19
D2White Canvas3:27
D3Dragonfly3:19
D4Solace4:20



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка

22.05.2021
Рустам

Достоинства:
Этот альбом был впервые выпущен на виниле совсем недавно и это было большое событие для фанатов. Звучит просто роскошно, альбом на двух пластинках. Без нареканий.

Комментарий:
Оформление, звук, качество - все в порядке. Рекомендую!



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295384418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.09.2019
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
LIFELINES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1Lifelines4:17
A2You Wanted More3:39
A3Forever Not Yours4:06
A4There's A Reason For It4:21
B1Time & Again5:03
B2Did Anyone Approach You?4:10
B3Afternoon High4:30
C1Oranges On Appletrees4:16
C2A Little Bit4:10
C3Less Than Pure4:13
C4Turn The Lights Down4:14
D1Cannot Hide3:19
D2White Canvas3:27
D3Dragonfly3:19
D4Solace4:20


Теги товара: New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы
22.05.2021
Рустам

Достоинства:
Этот альбом был впервые выпущен на виниле совсем недавно и это было большое событие для фанатов. Звучит просто роскошно, альбом на двух пластинках. Без нареканий.

Комментарий:
Оформление, звук, качество - все в порядке. Рекомендую!


A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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