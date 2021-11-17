A-HA - Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
В наличии
Код товара: 184787
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2 810 руб.
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Коллекция A-HA
Коллекция A-HA
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497860173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Take On Me, Cry Wolf, Touchy!, You Are The One (Remix), Manhattan Skyline, The Blood That Moves The Body, Hunting High And Low (Remix), Move To Memphis, I've Been Losing You, The Living Daylights (Single Version), Crying in the Rain, I Call Your Name, Stay On These Roads, The Sun Always Shines On T.V.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара A-HA - Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Take On Me
|3:46
|A2
|Cry Wolf
|4:05
|A3
|Touchy
|4:31
|A4
|You Are The One (Remix)
|3:45
|A5
|Manhattan Skyline
|4:52
|A6
|The Blood That Moves The Body
|4:05
|A7
|Hunting High And Low (Remix)
|3:47
|B1
|Move To Memphis
|4:15
|B2
|I've Been Losing You
|4:24
|B3
|The Living Daylights
|4:15
|B4
|Crying In The Rain
|4:25
|B5
|I Call Your Name
|4:51
|B6
|Stay On These Roads
|4:44
|B7
|The Sun Always Shines On TV
|5:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497860173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Take On Me, Cry Wolf, Touchy!, You Are The One (Remix), Manhattan Skyline, The Blood That Moves The Body, Hunting High And Low (Remix), Move To Memphis, I've Been Losing You, The Living Daylights (Single Version), Crying in the Rain, I Call Your Name, Stay On These Roads, The Sun Always Shines On T.V.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Take On Me
|3:46
|A2
|Cry Wolf
|4:05
|A3
|Touchy
|4:31
|A4
|You Are The One (Remix)
|3:45
|A5
|Manhattan Skyline
|4:52
|A6
|The Blood That Moves The Body
|4:05
|A7
|Hunting High And Low (Remix)
|3:47
|B1
|Move To Memphis
|4:15
|B2
|I've Been Losing You
|4:24
|B3
|The Living Daylights
|4:15
|B4
|Crying In The Rain
|4:25
|B5
|I Call Your Name
|4:51
|B6
|Stay On These Roads
|4:44
|B7
|The Sun Always Shines On TV
|5:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
Достоинства:
Качественный, яркий звук.
Недостатки:
Скромное оформление
Комментарий:
Наиболее полный сборник лучших вещей группы. Практически все хиты здесь присутствуют, в очень неплохом звуковом качестве. Рекомендую к приобретению.
A-HA - Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре A-HA - Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка
Достоинства:
Качественный, яркий звук.
Недостатки:
Скромное оформление
Комментарий:
Наиболее полный сборник лучших вещей группы. Практически все хиты здесь присутствуют, в очень неплохом звуковом качестве. Рекомендую к приобретению.