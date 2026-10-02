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A-HA - Minor Earth, Major Sky (0190295384388) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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A-HA - Minor Earth, Major Sky (0190295384388) виниловая пластинка

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A-HA - Minor Earth, Major Sky (0190295384388) виниловая пластинка - фото 1
A-HA - Minor Earth, Major Sky (0190295384388) виниловая пластинка - фото 2
A-HA - Minor Earth, Major Sky (0190295384388) виниловая пластинка - фото 3
A-HA - Minor Earth, Major Sky (0190295384388) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
MINOR EARTH MAJOR SKY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A-HA - Minor Earth, Major Sky (0190295384388) виниловая пластинка - фото 1
  • A-HA - Minor Earth, Major Sky (0190295384388) виниловая пластинка - фото 2
  • A-HA - Minor Earth, Major Sky (0190295384388) виниловая пластинка - фото 3
  • A-HA - Minor Earth, Major Sky (0190295384388) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387234
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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A-HA - Minor Earth, Major Sky (0190295384388) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция A-HA
filter_none Товар входит в коллекцию A-HA

Коллекция A-HA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295384388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
MINOR EARTH MAJOR SKY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Minor Earth Major Sky, Little Black Heart, Velvet, Summer Moved On, The Sun Never Shone That Day, To Let You Win, The Company Man, Thought That It Was You, I Wish I Cared, Barely Hanging On, You'll Never Get Over Me, I Won't Forget Her, Mary Ellen Makes the Moment Count
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A-HA - Minor Earth, Major Sky (0190295384388) виниловая пластинка

Track List

A1Minor Earth Major Sky5:24
A2Little Black Heart4:36
A3Velvet4:19
B1Summer Moved On4:37
B2The Sun Never Shone That Day4:38
B3To Let You Win4:23
C1The Company Man3:14
C2Thought That It Was You3:49
C3I Wish I Cared4:21
C4Barely Hanging On3:55
D1You'll Never Get Over Me5:38
D2I Won't Forget Her4:43
D3Mary Ellen Makes The Moment Count4:53



Теги товара: Поп-музыка, New Wave

Отзывы о товаре A-HA - Minor Earth, Major Sky (0190295384388) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295384388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
MINOR EARTH MAJOR SKY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Minor Earth Major Sky, Little Black Heart, Velvet, Summer Moved On, The Sun Never Shone That Day, To Let You Win, The Company Man, Thought That It Was You, I Wish I Cared, Barely Hanging On, You'll Never Get Over Me, I Won't Forget Her, Mary Ellen Makes the Moment Count
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Minor Earth Major Sky5:24
A2Little Black Heart4:36
A3Velvet4:19
B1Summer Moved On4:37
B2The Sun Never Shone That Day4:38
B3To Let You Win4:23
C1The Company Man3:14
C2Thought That It Was You3:49
C3I Wish I Cared4:21
C4Barely Hanging On3:55
D1You'll Never Get Over Me5:38
D2I Won't Forget Her4:43
D3Mary Ellen Makes The Moment Count4:53


Теги товара: Поп-музыка, New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


A-HA - Minor Earth, Major Sky (0190295384388) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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