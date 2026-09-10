Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый
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Характеристики
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%6 120 руб. 8 618 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386150
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
210
Описание товара Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый
MoraKNIV — это высококачественные ножи и мультитулы, которые сочетают в себе скандинавские традиции и современные технологии. Каждый нож от шведского бренда Morakniv представляет собой универсальный инструмент, подходящий как для профессионалов, так и для любителей активного отдыха на природе.
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MoraKNIV — это высококачественные ножи и мультитулы, которые сочетают в себе скандинавские традиции и современные технологии. Каждый нож от шведского бренда Morakniv представляет собой универсальный инструмент, подходящий как для профессионалов, так и для любителей активного отдыха на природе.
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