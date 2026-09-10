Полотно для отражателя Lastolite LL LR3321 Halo Compact Cover Soft Silver 82см
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384398
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ширина, см
82
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х4
Вес, г.
300
Описание товара Полотно для отражателя Lastolite LL LR3321 Halo Compact Cover Soft Silver 82см
Крышка HaloCompact, 82 см (32 дюйма), мягкий серебристый диффузор - это замена или альтернативная крышка для использования с отражателем или диффузором HaloCompact. Уникальная запатентованная ткань диффузора состоит из нашей стандартной поверхности диффузора с серебряной полосой. Это означает, что HaloCompact позволяет свету проходить через рассеиватель с одной стороны и отражать свет от серебряных полос с другой стороны, что делает его уникальным рассеивателем и отражающей панелью двойного назначения.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Крышка HaloCompact, 82 см (32 дюйма), мягкий серебристый диффузор - это замена или альтернативная крышка для использования с отражателем или диффузором HaloCompact. Уникальная запатентованная ткань диффузора состоит из нашей стандартной поверхности диффузора с серебряной полосой. Это означает, что HaloCompact позволяет свету проходить через рассеиватель с одной стороны и отражать свет от серебряных полос с другой стороны, что делает его уникальным рассеивателем и отражающей панелью двойного назначения.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Полотно для отражателя Lastolite LL LR3321 Halo Compact Cover Soft Silver 82см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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