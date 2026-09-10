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Отражатель Lastolite LL LR3034 серебристый/золотой 75см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отражатель Lastolite LL LR3034 серебристый/золотой 75см

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Отражатель Lastolite LL LR3034 серебристый/золотой 75см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384388
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Высота, см
5
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х5
Вес, г.
500

Описание товара Отражатель Lastolite LL LR3034 серебристый/золотой 75см

Складной и двухсторонний. Комплектован переносной сумкой. Складывается втрое от первоначального размера. Отражающая поверхность с двойным покрытием. Гарантия долговечности обода

Отзывы о товаре Отражатель Lastolite LL LR3034 серебристый/золотой 75см




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Высота, см
5
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Описание
Складной и двухсторонний. Комплектован переносной сумкой. Складывается втрое от первоначального размера. Отражающая поверхность с двойным покрытием. Гарантия долговечности обода
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отражатель Lastolite LL LR3034 серебристый/золотой 75см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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