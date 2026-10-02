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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Защитное стекло Hybrid Glass для Samsung Galaxy Tab A 8.0" SM-T290
Защитное стекло BoraSCO для планшетов с диагональю экрана 8 дюймов — это надежное решение для защиты вашего устройства от царапин, ударов и других механических повреждений. Изготовленное из высококачественных материалов, это стекло обладает прочной структурой, которая гарантирует сохранность экрана даже в экстремальных условиях. Прозрачность до 99% обеспечивает кристально чистое изображение без искажений, сохраняя яркость и насыщенность цветов вашего дисплея.
Защитное стекло BoraSCO легко устанавливается и не позволяет появляться пузырькам воздуха, что обеспечивает идеальную поверхность без помех. Олеофобное покрытие эффективно препятствует появлению отпечатков пальцев и других загрязнений, упрощая уход за экраном и поддерживая его в идеальной чистоте. Специальное инженерное решение разработки BoraSCO комбинирует в себе исключительную защиту и комфорт в использовании, предлагая лучшее соотношение цены и качества для вашего планшета.
Защитное стекло BoraSCO для планшетов с диагональю экрана 8 дюймов — это надежное решение для защиты вашего устройства от царапин, ударов и других механических повреждений. Изготовленное из высококачественных материалов, это стекло обладает прочной структурой, которая гарантирует сохранность экрана даже в экстремальных условиях. Прозрачность до 99% обеспечивает кристально чистое изображение без искажений, сохраняя яркость и насыщенность цветов вашего дисплея.
Защитное стекло BoraSCO легко устанавливается и не позволяет появляться пузырькам воздуха, что обеспечивает идеальную поверхность без помех. Олеофобное покрытие эффективно препятствует появлению отпечатков пальцев и других загрязнений, упрощая уход за экраном и поддерживая его в идеальной чистоте. Специальное инженерное решение разработки BoraSCO комбинирует в себе исключительную защиту и комфорт в использовании, предлагая лучшее соотношение цены и качества для вашего планшета.
Защитное стекло Hybrid Glass для Samsung Galaxy Tab A 8.0" SM-T290 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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