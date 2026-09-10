Top.Mail.Ru
Блендер погружной Centek CT-1310 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер погружной Centek CT-1310

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер погружной Centek CT-1310 - фото 1
Блендер погружной Centek CT-1310 - фото 2
Блендер погружной Centek CT-1310 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер погружной Centek CT-1310 - фото 1
  • Блендер погружной Centek CT-1310 - фото 2
  • Блендер погружной Centek CT-1310 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377262
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Блендеры
Вес, кг.
3.7

Описание товара Блендер погружной Centek CT-1310

Блендерный набор 6 в 1 Centek CT-1310 с необычайно мощным мотором 1200 Вт для быстрого и качественного результата. Мощность работы устанавливается плавным регулятором. Работа с комфортом: удобные крепления-замочки дают возможность быстро менять насадки, форма рукоятки с мягким антискользящим покрытием адаптирована под кисть руки. Возможности как у кухонного комбайна: многофункциональная чаша с насадками для шинковки, измельчения и замешивания теста значительно расширяет возможности погружного блендера.

Отзывы о товаре Блендер погружной Centek CT-1310




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Блендеры
Описание
Блендерный набор 6 в 1 Centek CT-1310 с необычайно мощным мотором 1200 Вт для быстрого и качественного результата. Мощность работы устанавливается плавным регулятором. Работа с комфортом: удобные крепления-замочки дают возможность быстро менять насадки, форма рукоятки с мягким антискользящим покрытием адаптирована под кисть руки. Возможности как у кухонного комбайна: многофункциональная чаша с насадками для шинковки, измельчения и замешивания теста значительно расширяет возможности погружного блендера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Centek CT-1310 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...