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Станок точило Makita GB602 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станок точило Makita GB602

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Станок точило Makita GB602
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станок точило
Диаметр диска
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
14 370 руб.  20 098 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 36868
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Станок точило
Высота, см
28.6
Диаметр посадочного отверстия
12.7 мм
Комплект поставки
Защитный щиток, Кронштейн для защитного щитка, Гаечные ключи, Заточной круг - 2 шт, Опора.
Мощность
250 Вт
Скорость вращения
2850 об/мин
Ширина, см
37.5
Диаметр диска
150
Количество скоростей
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х25
Вес, кг.
12.7

Описание товара Станок точило Makita GB602

Точило Makita GB 602 – простой и надежный инструмент с превосходными рабочими характеристиками, предназначенный для заточки, шлифовки и конечной обработки различных изделий. Оснащен мощным асинхронным двигателем (250 Вт), сообщающим абразивным дискам большую скорость вращения (2800 об/мин на холостом ходу). Со стороны мелкозернистого круга расположен защитный экран с увеличительной линзой. Это позволяет в мельчайших деталях рассмотреть мелкие инструменты и визуально проконтролировать качество их заточки.

Данная модель проста в управлении: ее включение/выключение осуществляется посредством одной большой клавиши, расположенной на передней стенке корпуса. Для точила Makita GB 602 характерен низкий уровень шума, что обеспечивает дополнительный комфорт в работе с данной моделью.

Характеристики:

  • Напряжение: 220 В;
  • Мощность (потребляемая): 250 Вт;
  • Обороты (количество): 2850 об/мин;
  • Диск (внешний диаметр): 150 мм;
  • Диск (посадочный диаметр): 12,7 мм;
  • Вес (нетто): 9,4 кг.

 

 

 



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Отзывы о товаре Станок точило Makita GB602




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Станок точило
Высота, см
28.6
Диаметр посадочного отверстия
12.7 мм
Комплект поставки
Защитный щиток, Кронштейн для защитного щитка, Гаечные ключи, Заточной круг - 2 шт, Опора.
Мощность
250 Вт
Скорость вращения
2850 об/мин
Ширина, см
37.5
Диаметр диска
150
Количество скоростей
1
Страна производитель
Китай
Описание

Точило Makita GB 602 – простой и надежный инструмент с превосходными рабочими характеристиками, предназначенный для заточки, шлифовки и конечной обработки различных изделий. Оснащен мощным асинхронным двигателем (250 Вт), сообщающим абразивным дискам большую скорость вращения (2800 об/мин на холостом ходу). Со стороны мелкозернистого круга расположен защитный экран с увеличительной линзой. Это позволяет в мельчайших деталях рассмотреть мелкие инструменты и визуально проконтролировать качество их заточки.

Данная модель проста в управлении: ее включение/выключение осуществляется посредством одной большой клавиши, расположенной на передней стенке корпуса. Для точила Makita GB 602 характерен низкий уровень шума, что обеспечивает дополнительный комфорт в работе с данной моделью.

Характеристики:

  • Напряжение: 220 В;
  • Мощность (потребляемая): 250 Вт;
  • Обороты (количество): 2850 об/мин;
  • Диск (внешний диаметр): 150 мм;
  • Диск (посадочный диаметр): 12,7 мм;
  • Вес (нетто): 9,4 кг.

 

 

 



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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