Станок точило Makita GB602
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Характеристики
Описание товара Станок точило Makita GB602
Точило Makita GB 602 – простой и надежный инструмент с превосходными рабочими характеристиками, предназначенный для заточки, шлифовки и конечной обработки различных изделий. Оснащен мощным асинхронным двигателем (250 Вт), сообщающим абразивным дискам большую скорость вращения (2800 об/мин на холостом ходу). Со стороны мелкозернистого круга расположен защитный экран с увеличительной линзой. Это позволяет в мельчайших деталях рассмотреть мелкие инструменты и визуально проконтролировать качество их заточки.
Данная модель проста в управлении: ее включение/выключение осуществляется посредством одной большой клавиши, расположенной на передней стенке корпуса. Для точила Makita GB 602 характерен низкий уровень шума, что обеспечивает дополнительный комфорт в работе с данной моделью.
Характеристики:
- Напряжение: 220 В;
- Мощность (потребляемая): 250 Вт;
- Обороты (количество): 2850 об/мин;
- Диск (внешний диаметр): 150 мм;
- Диск (посадочный диаметр): 12,7 мм;
- Вес (нетто): 9,4 кг.