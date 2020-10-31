Станок точило Makita GB602

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Станок точило
|Вес, кг
|9.4
|Высота, см
|28.6
|Диаметр диска
|150 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|12.7 мм
|Длина, см
|20.5
|Количество скоростей
|1
|Комплект поставки
|Защитный щиток, Кронштейн для защитного щитка, Гаечные ключи, Заточной круг - 2 шт, Опора.
|Мощность
|250 Вт
|Скорость вращения
|2850 об/мин
|Ширина, см
|37.5
Точило Makita GB 602 – простой и надежный инструмент с превосходными рабочими характеристиками, предназначенный для заточки, шлифовки и конечной обработки различных изделий. Оснащен мощным асинхронным двигателем (250 Вт), сообщающим абразивным дискам большую скорость вращения (2800 об/мин на холостом ходу). Со стороны мелкозернистого круга расположен защитный экран с увеличительной линзой. Это позволяет в мельчайших деталях рассмотреть мелкие инструменты и визуально проконтролировать качество их заточки.
Данная модель проста в управлении: ее включение/выключение осуществляется посредством одной большой клавиши, расположенной на передней стенке корпуса. Для точила Makita GB 602 характерен низкий уровень шума, что обеспечивает дополнительный комфорт в работе с данной моделью.
Характеристики: