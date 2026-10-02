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Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A21 / A21S Черное (Серия Storm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A21 / A21S Черное (Серия Storm)

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Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A21 / A21S Черное (Серия Storm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
510 руб.  750 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 366880
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A21 / A21S Черное (Серия Storm)
510 руб. -32%
750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOCOLL
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.33 мм
Для смартфонов
Samsung A21 / A21S
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A21 / A21S Черное (Серия Storm)

Защита экрана мобильного устройства от пыли и царапин

Отзывы о товаре Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A21 / A21S Черное (Серия Storm)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MOCOLL
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.33 мм
Для смартфонов
Samsung A21 / A21S
Страна производитель
Китай
Описание
Защита экрана мобильного устройства от пыли и царапин
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A21 / A21S Черное (Серия Storm) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 510 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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