Телевизор Polar P24L23T2C
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 365924
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
63х44х10
Вес, кг.
7
Описание товара Телевизор Polar P24L23T2C
Жидкокристаллический телевизор со светодиодной подсветкой Polar P24L23T2C является воплощением инновационных технологий. Потрясающий, тонкий и элегантный дизайн в сочетании с высокими потребительскими характеристиками не оставят равнодушными любого, кто хоть раз увидел это чудо технического прогресса. Имеет превосходные характеристики даже для использования в качестве монитора, а встроенная мультимедийная система USB CINEMA HD превращает LED-телевизор Polar в домашний кинотеатр высокой четкости! Энергоэффективность телевизора соответствует классу А.
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Жидкокристаллический телевизор со светодиодной подсветкой Polar P24L23T2C является воплощением инновационных технологий. Потрясающий, тонкий и элегантный дизайн в сочетании с высокими потребительскими характеристиками не оставят равнодушными любого, кто хоть раз увидел это чудо технического прогресса. Имеет превосходные характеристики даже для использования в качестве монитора, а встроенная мультимедийная система USB CINEMA HD превращает LED-телевизор Polar в домашний кинотеатр высокой четкости! Энергоэффективность телевизора соответствует классу А.
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