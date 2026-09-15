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Телевизор ASANO 24" 24LF1210T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор ASANO 24" 24LF1210T

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Телевизор LCD 24&quot; 24LF1210T ASANO - фото 5
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Телевизор LCD 24&quot; 24LF1210T ASANO - фото 7
Телевизор LCD 24&quot; 24LF1210T ASANO - фото 8
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Телевизор LCD 24&quot; 24LF1210T ASANO - фото 10
Телевизор LCD 24&quot; 24LF1210T ASANO - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2022
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
1080 (Full HD)
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
1
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  • Телевизор LCD 24&quot; 24LF1210T ASANO - фото 3
  • Телевизор LCD 24&quot; 24LF1210T ASANO - фото 4
  • Телевизор LCD 24&quot; 24LF1210T ASANO - фото 5
  • Телевизор LCD 24&quot; 24LF1210T ASANO - фото 6
  • Телевизор LCD 24&quot; 24LF1210T ASANO - фото 7
  • Телевизор LCD 24&quot; 24LF1210T ASANO - фото 8
  • Телевизор LCD 24&quot; 24LF1210T ASANO - фото 9
  • Телевизор LCD 24&quot; 24LF1210T ASANO - фото 10
  • Телевизор LCD 24&quot; 24LF1210T ASANO - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 677583
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Характеристики

Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
SCART, VGA (D-Sub), антенный вход, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный)
Особенности звука
Dolby Digital
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
LED
Год выпуска
2022
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
1080 (Full HD)
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
2x3
Разъемы аудио- / видеовходы
SCART, VGA (D-Sub), антенный вход, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr, аудио S/PDIF (коаксиальный)
Количество HDMI
1
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х41х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Телевизор ASANO 24" 24LF1210T

Телевизор LED Asano 24LF1210T – идеальное решение для комнаты небольшой или средней площади. Устройство стало обладателем 24-дюймового экрана, изображение на котором отображается в высокочетком формате FullHD. Любой контент на таком дисплее будет радовать взыскательного телезрителя своей четкостью и красочностью. Широкие углы обзора, соответствующие 178 градусам, позволят с комфортом смотреть видео с любой точки по отношению к экрану. Такое преимущество будет особенно актуально при установке модели на кухню. Частота обновления экрана телевизора LED Asano 24LF1210T соответствует 60 Гц, благодаря чему даже самый динамичный контент будет смотреться плавно. Устройство получило поддержку самых востребованных цифровых тюнеров (DVB-C и DVB-T2) и возможность воспроизведения контента с USB-накопителей. В оснащение модели входит качественная акустическая система с мощностью звука 6 Вт, гарантирующей хороший запас громкости, для звукового сопровождения просматриваемого видео. Располагающаяся по центру устойчивая подставка позволит разместить телевизор на тумбе.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 24" 24LF1210T




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Характеристики
Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
SCART, VGA (D-Sub), антенный вход, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный)
Особенности звука
Dolby Digital
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
LED
Год выпуска
2022
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Развернуть
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
1080 (Full HD)
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
2x3
Разъемы аудио- / видеовходы
SCART, VGA (D-Sub), антенный вход, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr, аудио S/PDIF (коаксиальный)
Количество HDMI
1
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
23
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LED Asano 24LF1210T – идеальное решение для комнаты небольшой или средней площади. Устройство стало обладателем 24-дюймового экрана, изображение на котором отображается в высокочетком формате FullHD. Любой контент на таком дисплее будет радовать взыскательного телезрителя своей четкостью и красочностью. Широкие углы обзора, соответствующие 178 градусам, позволят с комфортом смотреть видео с любой точки по отношению к экрану. Такое преимущество будет особенно актуально при установке модели на кухню. Частота обновления экрана телевизора LED Asano 24LF1210T соответствует 60 Гц, благодаря чему даже самый динамичный контент будет смотреться плавно. Устройство получило поддержку самых востребованных цифровых тюнеров (DVB-C и DVB-T2) и возможность воспроизведения контента с USB-накопителей. В оснащение модели входит качественная акустическая система с мощностью звука 6 Вт, гарантирующей хороший запас громкости, для звукового сопровождения просматриваемого видео. Располагающаяся по центру устойчивая подставка позволит разместить телевизор на тумбе.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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