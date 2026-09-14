Телевизор Supra STV-LC24ST0080W 24" HD LED Smart черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Supra STV-LC24ST0080W 24" HD LED Smart черный
Телевизоры марки SUPRA представляют собой идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Модель с диагональю 24 дюйма (61 см) воплощает в себе элегантность черного цвета и высокое качество картинки с разрешением 1366x768 пикселей. Экран построен на технологии Direct LED, что обеспечивает равномерную подсветку и яркие цвета. Телевизор поддерживает стандарт HDTV 720p (HD), что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Благодаря частоте обновления экрана в 60 Гц, вы получите плавность движений в динамичных сценах. Телевизор оснащен двумя HDMI входами, что позволяет без труда подключать различные мультимедийные устройства. Одним из ключевых преимуществ этой модели является интеграция с Android TV и поддержка Smart TV, что позволяет использовать широкий спектр приложений и стриминговых сервисов. Поддержка Wi-Fi обеспечивает удобное подключение к интернету без использования проводов. Телевизор имеет достаточно мощную для своих размеров аудиосистему с суммарной выходной мощностью 12 Вт. Эта модель оборудована цифровыми тюнерами DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, что позволяет без дополнительного оборудования смотреть цифровое телевидение. Для удобства размещения предусмотрена возможность крепления на стену по стандарту VESA 100x100. Благодаря этим характеристикам, телевизоры SUPRA идеально подойдут для установки в небольших помещениях, кухнях или спальнях, обеспечивая высокое качество изображения и звука.
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