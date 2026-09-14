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Телевизор Supra STV-LC24ST0080W 24" HD LED Smart черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Supra STV-LC24ST0080W 24" HD LED Smart черный

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Телевизор Supra STV-LC24ST0080W 24&quot; HD LED Smart черный - фото 1
Телевизор Supra STV-LC24ST0080W 24&quot; HD LED Smart черный - фото 2
Телевизор Supra STV-LC24ST0080W 24&quot; HD LED Smart черный - фото 3
Телевизор Supra STV-LC24ST0080W 24&quot; HD LED Smart черный - фото 4
Телевизор Supra STV-LC24ST0080W 24&quot; HD LED Smart черный - фото 5
Телевизор Supra STV-LC24ST0080W 24&quot; HD LED Smart черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Supra STV-LC24ST0080W 24&quot; HD LED Smart черный - фото 1
  • Телевизор Supra STV-LC24ST0080W 24&quot; HD LED Smart черный - фото 2
  • Телевизор Supra STV-LC24ST0080W 24&quot; HD LED Smart черный - фото 3
  • Телевизор Supra STV-LC24ST0080W 24&quot; HD LED Smart черный - фото 4
  • Телевизор Supra STV-LC24ST0080W 24&quot; HD LED Smart черный - фото 5
  • Телевизор Supra STV-LC24ST0080W 24&quot; HD LED Smart черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730212
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
телевизор, подставка, пульт управления, гарантийный талон, инструкция пользователя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
12
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х37х10
Вес, кг.
3.1

Описание товара Телевизор Supra STV-LC24ST0080W 24" HD LED Smart черный

Телевизоры марки SUPRA представляют собой идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Модель с диагональю 24 дюйма (61 см) воплощает в себе элегантность черного цвета и высокое качество картинки с разрешением 1366x768 пикселей. Экран построен на технологии Direct LED, что обеспечивает равномерную подсветку и яркие цвета. Телевизор поддерживает стандарт HDTV 720p (HD), что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Благодаря частоте обновления экрана в 60 Гц, вы получите плавность движений в динамичных сценах. Телевизор оснащен двумя HDMI входами, что позволяет без труда подключать различные мультимедийные устройства. Одним из ключевых преимуществ этой модели является интеграция с Android TV и поддержка Smart TV, что позволяет использовать широкий спектр приложений и стриминговых сервисов. Поддержка Wi-Fi обеспечивает удобное подключение к интернету без использования проводов. Телевизор имеет достаточно мощную для своих размеров аудиосистему с суммарной выходной мощностью 12 Вт. Эта модель оборудована цифровыми тюнерами DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, что позволяет без дополнительного оборудования смотреть цифровое телевидение. Для удобства размещения предусмотрена возможность крепления на стену по стандарту VESA 100x100. Благодаря этим характеристикам, телевизоры SUPRA идеально подойдут для установки в небольших помещениях, кухнях или спальнях, обеспечивая высокое качество изображения и звука.

Отзывы о товаре Телевизор Supra STV-LC24ST0080W 24" HD LED Smart черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
телевизор, подставка, пульт управления, гарантийный талон, инструкция пользователя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
12
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизоры марки SUPRA представляют собой идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Модель с диагональю 24 дюйма (61 см) воплощает в себе элегантность черного цвета и высокое качество картинки с разрешением 1366x768 пикселей. Экран построен на технологии Direct LED, что обеспечивает равномерную подсветку и яркие цвета. Телевизор поддерживает стандарт HDTV 720p (HD), что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Благодаря частоте обновления экрана в 60 Гц, вы получите плавность движений в динамичных сценах. Телевизор оснащен двумя HDMI входами, что позволяет без труда подключать различные мультимедийные устройства. Одним из ключевых преимуществ этой модели является интеграция с Android TV и поддержка Smart TV, что позволяет использовать широкий спектр приложений и стриминговых сервисов. Поддержка Wi-Fi обеспечивает удобное подключение к интернету без использования проводов. Телевизор имеет достаточно мощную для своих размеров аудиосистему с суммарной выходной мощностью 12 Вт. Эта модель оборудована цифровыми тюнерами DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, что позволяет без дополнительного оборудования смотреть цифровое телевидение. Для удобства размещения предусмотрена возможность крепления на стену по стандарту VESA 100x100. Благодаря этим характеристикам, телевизоры SUPRA идеально подойдут для установки в небольших помещениях, кухнях или спальнях, обеспечивая высокое качество изображения и звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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