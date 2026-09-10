Телевизор Polarline 24PL52TC(белый)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 365951
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, настольная подставка
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
AV вход, Наушники
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
25
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х50х12
Вес, кг.
3.3
Описание товара Телевизор Polarline 24PL52TC(белый)
Телевизор POLARLINE 24PL52TC произведен с использованием самых современных технологий. Жидкокристаллические телевизоры POLARLINE разработаны для самых взыскательных потребителей. В дизайне новых телевизоров соединились актуальные тенденции современности и классические традиции. Телевизоры POLARLINE способны одинаково хорошо вписаться как в интерьер выполненный в стиле hi-tech так и в обстановку уютной спальни.
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Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, настольная подставка
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
AV вход, Наушники
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
25
Страна производитель
Россия
Телевизор POLARLINE 24PL52TC произведен с использованием самых современных технологий. Жидкокристаллические телевизоры POLARLINE разработаны для самых взыскательных потребителей. В дизайне новых телевизоров соединились актуальные тенденции современности и классические традиции. Телевизоры POLARLINE способны одинаково хорошо вписаться как в интерьер выполненный в стиле hi-tech так и в обстановку уютной спальни.
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Телевизор Polarline 24PL52TC(белый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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