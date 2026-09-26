Телевизор Erisson 24LM8000CT2 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619662
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х35х5
Вес, кг.
3.1
Описание товара Телевизор Erisson 24LM8000CT2 черный
Телевизор Erisson оснащен экраном с диагональю 61 см. Модель Erisson 24LM8000T2 обладает экраном с разрешением 1366х768 (HD), мощностью звука 6 Вт, максимальной потребляемой мощностью 50 Вт.
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Телевизор Erisson оснащен экраном с диагональю 61 см. Модель Erisson 24LM8000T2 обладает экраном с разрешением 1366х768 (HD), мощностью звука 6 Вт, максимальной потребляемой мощностью 50 Вт.
Телевизор Erisson 24LM8000CT2 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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