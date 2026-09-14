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Телевизор Raskat 32H1000B 32" LED HD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Raskat 32H1000B 32" LED HD

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Телевизор Raskat 32H1000B 32&quot; LED HD - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
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  • Телевизор Raskat 32H1000B 32&quot; LED HD - фото 4
  • Телевизор Raskat 32H1000B 32&quot; LED HD - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739882
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Характеристики

Бренд
Raskat
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, пульт ДУ, батарейки, кабель питания, адаптер питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
80
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
коаксиальный, компонентный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х65х15
Вес, кг.
4.5

Описание товара Телевизор Raskat 32H1000B 32" LED HD

Raskat 32H1000B — это 32-дюймовый безрамочный телевизор с HD-разрешением, частотой обновления 60 Гц, контрастностью 6500:1 и яркостью 250 кд/м?. Телевизор без Smart TV, оснащен тремя портами HDMI 1.4 и поддержкой ARC, двумя портами USB 2.0, mini AV и выходом на наушники.

Отзывы о товаре Телевизор Raskat 32H1000B 32" LED HD




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Характеристики
Бренд
Raskat
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, пульт ДУ, батарейки, кабель питания, адаптер питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
80
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Развернуть
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
коаксиальный, компонентный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Описание
Raskat 32H1000B — это 32-дюймовый безрамочный телевизор с HD-разрешением, частотой обновления 60 Гц, контрастностью 6500:1 и яркостью 250 кд/м?. Телевизор без Smart TV, оснащен тремя портами HDMI 1.4 и поддержкой ARC, двумя портами USB 2.0, mini AV и выходом на наушники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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