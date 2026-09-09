Телевизор Polarline 24" 24PL12TC
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Аксессуары для Телевизор Polarline 24" 24PL12TC
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Характеристики
Описание товара Телевизор Polarline 24" 24PL12TC
Телевизор Polarline - это компактное и функциональное устройство, идеально подходящее для небольших помещений или в качестве дополнения к основной системе домашнего развлечения. С диагональю экрана 24 дюйма и разрешением 1366x768 пикселей, данный телевизор обеспечивает четкое и яркое изображение, подходящее для просмотра различного контента. Одной из ключевых особенностей этой модели является поддержка 3D, позволяющая насладиться более захватывающим просмотром фильмов и телепередач. Частота обновления экрана составляет 50 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен. Polarline 2019 года оснащен одним HDMI и одним USB-портом, обеспечивающими удобное подключение различных внешних устройств. Несмотря на отсутствие поддержки Wi-Fi и Smart TV, данный телевизор может стать частью вашей мультимедийной системы благодаря функциональным разъёмам. Аудиосистема имеет выходную мощность 6 Вт, что достаточно для небольших помещений. Телевизор также можно легко установить на стену благодаря поддержке крепления стандарта VESA 100x100. Этот телевизор является энергоэффективным, с энергопотреблением всего 25 Вт при работе. Его вес составляет 2,4 кг без подставки и 2,6 кг с подставкой, что делает его легким и удобным в установке. Выбирая телевизор Polarline, вы получаете надежное устройство с основными функциями для комфортного просмотра фильмов и передачи в стандартном разрешении.
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