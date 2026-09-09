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Телевизор Polarline 24" 24PL12TC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Polarline 24" 24PL12TC

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Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 4
Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 5
Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 6
Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 7
Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 8
Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 9
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Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 11
Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 12
Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 13
Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 14
Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
  • Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 1
  • Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 2
  • Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 3
  • Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 4
  • Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 5
  • Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 6
  • Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 7
  • Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 8
  • Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 9
  • Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 10
  • Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 11
  • Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 12
  • Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 13
  • Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 14
  • Телевизор Polarline 24&quot; 24PL12TC - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301991
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Аксессуары для Телевизор Polarline 24" 24PL12TC



Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, подставки под телевизор, винты крепления подставки, пульт дистанционного управления, элементы питания, инструкция пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
да
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, USB Type-A, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI, слот CI/CI+
Количество HDMI
1
Количество USB
1
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
25
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
55х40х10
Вес, кг.
3.1

Описание товара Телевизор Polarline 24" 24PL12TC

Телевизор Polarline - это компактное и функциональное устройство, идеально подходящее для небольших помещений или в качестве дополнения к основной системе домашнего развлечения. С диагональю экрана 24 дюйма и разрешением 1366x768 пикселей, данный телевизор обеспечивает четкое и яркое изображение, подходящее для просмотра различного контента. Одной из ключевых особенностей этой модели является поддержка 3D, позволяющая насладиться более захватывающим просмотром фильмов и телепередач. Частота обновления экрана составляет 50 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен. Polarline 2019 года оснащен одним HDMI и одним USB-портом, обеспечивающими удобное подключение различных внешних устройств. Несмотря на отсутствие поддержки Wi-Fi и Smart TV, данный телевизор может стать частью вашей мультимедийной системы благодаря функциональным разъёмам. Аудиосистема имеет выходную мощность 6 Вт, что достаточно для небольших помещений. Телевизор также можно легко установить на стену благодаря поддержке крепления стандарта VESA 100x100. Этот телевизор является энергоэффективным, с энергопотреблением всего 25 Вт при работе. Его вес составляет 2,4 кг без подставки и 2,6 кг с подставкой, что делает его легким и удобным в установке. Выбирая телевизор Polarline, вы получаете надежное устройство с основными функциями для комфортного просмотра фильмов и передачи в стандартном разрешении.

Отзывы о товаре Телевизор Polarline 24" 24PL12TC




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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, подставки под телевизор, винты крепления подставки, пульт дистанционного управления, элементы питания, инструкция пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
да
Поддержка Smart TV
нет
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, USB Type-A, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI, слот CI/CI+
Количество HDMI
1
Количество USB
1
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
25
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор Polarline - это компактное и функциональное устройство, идеально подходящее для небольших помещений или в качестве дополнения к основной системе домашнего развлечения. С диагональю экрана 24 дюйма и разрешением 1366x768 пикселей, данный телевизор обеспечивает четкое и яркое изображение, подходящее для просмотра различного контента. Одной из ключевых особенностей этой модели является поддержка 3D, позволяющая насладиться более захватывающим просмотром фильмов и телепередач. Частота обновления экрана составляет 50 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен. Polarline 2019 года оснащен одним HDMI и одним USB-портом, обеспечивающими удобное подключение различных внешних устройств. Несмотря на отсутствие поддержки Wi-Fi и Smart TV, данный телевизор может стать частью вашей мультимедийной системы благодаря функциональным разъёмам. Аудиосистема имеет выходную мощность 6 Вт, что достаточно для небольших помещений. Телевизор также можно легко установить на стену благодаря поддержке крепления стандарта VESA 100x100. Этот телевизор является энергоэффективным, с энергопотреблением всего 25 Вт при работе. Его вес составляет 2,4 кг без подставки и 2,6 кг с подставкой, что делает его легким и удобным в установке. Выбирая телевизор Polarline, вы получаете надежное устройство с основными функциями для комфортного просмотра фильмов и передачи в стандартном разрешении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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