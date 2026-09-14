Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный
Телевизор BBK - идеальный выбор для тех, кто ценит компактность и функциональность. Эта модель с диагональю экрана 23.6 дюйма (61 см) отлично впишется в небольшие пространства, будь то кухня или спальня. Лаконичный черный цвет корпуса придаёт устройству стильный внешний вид. Оснащённый технологией Direct LED, этот телевизор обеспечивает яркое и насыщенное изображение с разрешением 1366x768 пикселей, соответствующим стандарту 720p (HD). Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность движений на экране. Телевизор BBK поддерживает операционную систему Android TV, предоставляющую доступ к множеству приложений и развлечений. Благодаря двум HDMI и двум USB-портам, вы легко подключите дополнительные устройства, такие как игровая консоль, медиаплеер или флешки для просмотра фото и видео. Вес устройства без подставки составляет всего 2,1 кг, с подставкой — 2,2 кг, что облегчает его перемещение и установку. Телевизор можно крепить на стену благодаря стандарту VESA 100x100, что позволяет ещё более эффективно использовать пространство комнаты. Телевизор BBK - это сочетание современного дизайна, удобства использования и широких возможностей, доступных благодаря Android TV.
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