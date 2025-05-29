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Портативная акустика Defender G22 (65122) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Defender G22 (65122)

28 Отзывы
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Портативная акустика Defender G22 (65122) - фото 1
Портативная акустика Defender G22 (65122) - фото 2
Портативная акустика Defender G22 (65122) - фото 3
Портативная акустика Defender G22 (65122) - фото 4
Портативная акустика Defender G22 (65122) - фото 5
Портативная акустика Defender G22 (65122) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
20
  • Портативная акустика Defender G22 (65122) - фото 1
  • Портативная акустика Defender G22 (65122) - фото 2
  • Портативная акустика Defender G22 (65122) - фото 3
  • Портативная акустика Defender G22 (65122) - фото 4
  • Портативная акустика Defender G22 (65122) - фото 5
  • Портативная акустика Defender G22 (65122) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365889
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
поддержка карт памяти
Мощность, Вт
20
Количество полос AC
1
Время работы, ч
6
Габаритные размеры
128х128х306
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
1.47

Описание товара Портативная акустика Defender G22 (65122)

Bluetooth 5.0. Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Наличие слота для карт памяти стандарта MicroSD или USB дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот карту с записанными на ней WAV- или MP3-файлами — и можно наслаждаться музыкой. С помощью AUX-входа и кабеля 3,5-мм джек — 3,5-мм джек колонки можно подключить к компьютеру (плееру, мобильному телефону) и использовать как мощный динамик.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender G22 (65122)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает а дальше видно буде
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка обычная, пришла без повреждений, полностью разряженная, басы есть. Долго стоит на зарядке. Посмотрим что дальше будет.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Веретенникова Т.

Достоинства:


Комментарий:
Для своих денег супер, звук приличный. Не очень тяжелая, быстро подключается к блютусу. Единственный минус - не очень хорошо стоит на поверхности
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Есть бас, есть высокие. Для меломанов - за небольшие деньги - самое то. Играет неожиданно хорошо. Берите, не пожалеете.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Конечно не джибиэль, но за эту сумму совсем не плохо. Рекомендую!:)
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
особой громкости нет,звук так себе,обычный jbl громче и звук на много приятней,короче здоровая и бестолковая колонка,за такие деньги в принципе, ожидал что будет на много хуже
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
шикарная колонка звук мягкий,объемный,хотелось бы громче,но сойдёт
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Виталий А.

Достоинства:


Комментарий:
зачетно за такие деньги то что надо в паре с JBL будет бомба
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
offjtt

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество, радио работает плохо, кое как ловит, и лишь пару станций. прежняя колонка перфео ловила намного лучше, но к сожалению сдохла. У этой звук такой же, в принципе, использую только при работе на участке, в огороде, так что там особых требований к звуку не предъявляю.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Инна К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка, звук не очень, правда. но для семейной вечеринки пойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
Громкая, звук чистый, прикольный дизайн.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Азамат А.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Ник Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Басов маловато
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка хорошая , цена качество соответствует
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Играет, не все флешки читает. Видимо старые не поддерживает. Не удобное расположение входов под зарядку и флешки. Борщ не варит ((
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Бомбово. Четко работает
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги нормально
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
пришла вовремя все работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Михаил Х.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка для прослушивания в помещении, слышатся басы, одной зарядки хватает на целый день. Читает Micro CD, есть FM радио, порт USB. Единственный минус: не обнаружил заявленной производителем функции TWS (одновременной работы двух колонок) по Bluetooth.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Ольга И.

Достоинства:


Комментарий:
Классная колонка, за такую стоимость Удобная, все заявленные функции работают! Брали на и надеемся, что прослужит долго Издалека очень похожа на JBL
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Чёй- то подумал, ну раз есть TWS, какого хрена не купить вторую колонку ? Купил. Вот...
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Виталий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили быстро.Коробка целая,чистая, всё запечатано... Колонка такая увесистая и довольно громко играет, басы приятно удивили,сочные. так что за такую цену на уровне более именитых производителей,единственное шнур зарядки короткий и когда батарея садится подаёт сигнал и уменьшает громкость.а так вполне доволен. посмотрим как в дальнейшем себя покажет. Рекомендую...
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
неплохая колонка за такие деньги
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
работает
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Все ок , работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Ильнур У.

Достоинства:


Комментарий:
отличный звук



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
поддержка карт памяти
Мощность, Вт
20
Количество полос AC
1
Время работы, ч
6
Габаритные размеры
128х128х306
Страна производитель
Китай
Описание
Bluetooth 5.0. Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Наличие слота для карт памяти стандарта MicroSD или USB дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот карту с записанными на ней WAV- или MP3-файлами — и можно наслаждаться музыкой. С помощью AUX-входа и кабеля 3,5-мм джек — 3,5-мм джек колонки можно подключить к компьютеру (плееру, мобильному телефону) и использовать как мощный динамик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает а дальше видно буде
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка обычная, пришла без повреждений, полностью разряженная, басы есть. Долго стоит на зарядке. Посмотрим что дальше будет.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Веретенникова Т.

Достоинства:


Комментарий:
Для своих денег супер, звук приличный. Не очень тяжелая, быстро подключается к блютусу. Единственный минус - не очень хорошо стоит на поверхности
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Есть бас, есть высокие. Для меломанов - за небольшие деньги - самое то. Играет неожиданно хорошо. Берите, не пожалеете.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Конечно не джибиэль, но за эту сумму совсем не плохо. Рекомендую!:)
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
особой громкости нет,звук так себе,обычный jbl громче и звук на много приятней,короче здоровая и бестолковая колонка,за такие деньги в принципе, ожидал что будет на много хуже
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
шикарная колонка звук мягкий,объемный,хотелось бы громче,но сойдёт
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Виталий А.

Достоинства:


Комментарий:
зачетно за такие деньги то что надо в паре с JBL будет бомба
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
offjtt

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество, радио работает плохо, кое как ловит, и лишь пару станций. прежняя колонка перфео ловила намного лучше, но к сожалению сдохла. У этой звук такой же, в принципе, использую только при работе на участке, в огороде, так что там особых требований к звуку не предъявляю.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Инна К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка, звук не очень, правда. но для семейной вечеринки пойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
Громкая, звук чистый, прикольный дизайн.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Азамат А.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Ник Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Басов маловато
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка хорошая , цена качество соответствует
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Играет, не все флешки читает. Видимо старые не поддерживает. Не удобное расположение входов под зарядку и флешки. Борщ не варит ((
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Бомбово. Четко работает
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги нормально
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
пришла вовремя все работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Михаил Х.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка для прослушивания в помещении, слышатся басы, одной зарядки хватает на целый день. Читает Micro CD, есть FM радио, порт USB. Единственный минус: не обнаружил заявленной производителем функции TWS (одновременной работы двух колонок) по Bluetooth.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Ольга И.

Достоинства:


Комментарий:
Классная колонка, за такую стоимость Удобная, все заявленные функции работают! Брали на и надеемся, что прослужит долго Издалека очень похожа на JBL
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Чёй- то подумал, ну раз есть TWS, какого хрена не купить вторую колонку ? Купил. Вот...
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Виталий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили быстро.Коробка целая,чистая, всё запечатано... Колонка такая увесистая и довольно громко играет, басы приятно удивили,сочные. так что за такую цену на уровне более именитых производителей,единственное шнур зарядки короткий и когда батарея садится подаёт сигнал и уменьшает громкость.а так вполне доволен. посмотрим как в дальнейшем себя покажет. Рекомендую...
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
неплохая колонка за такие деньги
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
работает
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Все ок , работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Ильнур У.

Достоинства:


Комментарий:
отличный звук


Портативная акустика Defender G22 (65122) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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