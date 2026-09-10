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ИБП Irbis Personal 800VA/480W ISB800ECI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Irbis Personal 800VA/480W ISB800ECI

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ИБП Irbis Personal 800VA/480W ISB800ECI - фото 1
ИБП Irbis Personal 800VA/480W ISB800ECI - фото 2
ИБП Irbis Personal 800VA/480W ISB800ECI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Полная мощность, ВА
800
Общее количество розеток
3
  • ИБП Irbis Personal 800VA/480W ISB800ECI - фото 1
  • ИБП Irbis Personal 800VA/480W ISB800ECI - фото 2
  • ИБП Irbis Personal 800VA/480W ISB800ECI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360872
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Характеристики

Бренд
Irbis
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Полная мощность, ВА
800
Защита телефонной линии
да
Общее количество розеток
3
Размеры в упаковке, см
33х21х14
Вес, кг.
5.2

Описание товара ИБП Irbis Personal 800VA/480W ISB800ECI

Источник бесперебойного питания начального уровня. Высокое качество выходного электропитания.

Отзывы о товаре ИБП Irbis Personal 800VA/480W ISB800ECI




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Характеристики
Бренд
Irbis
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Полная мощность, ВА
800
Защита телефонной линии
да
Общее количество розеток
3
Описание
Источник бесперебойного питания начального уровня. Высокое качество выходного электропитания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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