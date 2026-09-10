ИБП Irbis Personal 800VA/480W ISB800ECI
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Полная мощность, ВА
800
Общее количество розеток
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 360872
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Полная мощность, ВА
800
Защита телефонной линии
да
Общее количество розеток
3
Размеры в упаковке, см
33х21х14
Вес, кг.
5.2
Описание товара ИБП Irbis Personal 800VA/480W ISB800ECI
Источник бесперебойного питания начального уровня. Высокое качество выходного электропитания.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Полная мощность, ВА
800
Защита телефонной линии
да
Общее количество розеток
3
Источник бесперебойного питания начального уровня. Высокое качество выходного электропитания.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
ИБП Irbis Personal 800VA/480W ISB800ECI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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