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Портативная акустика Hyundai H-PAC340 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Hyundai H-PAC340 черный

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Портативная акустика Hyundai H-PAC340 черный - фото 1
Портативная акустика Hyundai H-PAC340 черный - фото 2
Портативная акустика Hyundai H-PAC340 черный - фото 3
Портативная акустика Hyundai H-PAC340 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика Hyundai H-PAC340 черный - фото 1
  • Портативная акустика Hyundai H-PAC340 черный - фото 2
  • Портативная акустика Hyundai H-PAC340 черный - фото 3
  • Портативная акустика Hyundai H-PAC340 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358478
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Портативная акустика
Дополнительная информация
поддержка NFC, слот Micro SD
Интерфейсы
mini jack, Bluetooth, режим Power Bank
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Функции
TWS режим
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Количество полос AC
1
Питание
от аккумулятора
Габаритные размеры, мм
93х218х93
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
600

Описание товара Портативная акустика Hyundai H-PAC340 черный

Портативная колонка Hyundai H-PAC340 - идеальный вариант для меломана, не желающего расставаться с любимой музыкой. Беспроводная технология Bluetooth позволит подключиться к совместимым мобильным устройствам, порт USB пригодится для воспроизведения плейлистов с флешки, аудиовход поможет подсоединить колонку напрямую к аудиоустройству при помощи соответствующего кабеля, дополнительно предусмотрен разъем для MicroSD карты. Функция TWS для одновременного подключения 2х устройств к одному источнику.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика Hyundai H-PAC340 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Портативная акустика
Дополнительная информация
поддержка NFC, слот Micro SD
Интерфейсы
mini jack, Bluetooth, режим Power Bank
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Функции
TWS режим
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Количество полос AC
1
Питание
от аккумулятора
Габаритные размеры, мм
93х218х93
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка Hyundai H-PAC340 - идеальный вариант для меломана, не желающего расставаться с любимой музыкой. Беспроводная технология Bluetooth позволит подключиться к совместимым мобильным устройствам, порт USB пригодится для воспроизведения плейлистов с флешки, аудиовход поможет подсоединить колонку напрямую к аудиоустройству при помощи соответствующего кабеля, дополнительно предусмотрен разъем для MicroSD карты. Функция TWS для одновременного подключения 2х устройств к одному источнику.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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