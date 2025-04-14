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Мойка Huter W105-GS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка Huter W105-GS

25 Отзывы
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Мойка Huter W105-GS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35631
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
46х27х21
Вес, кг.
6.3

Описание товара Мойка Huter W105-GS

бытовая мойка, давление до 105 бар, для сети 220/230 В В, очистка с моющим средством, забор воды из любой емкости, производительность 342 л/час, потребляет 1.4 кВт



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка Huter W105-GS

Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бюджетная мойка,полностью соответствует описанию. Для домашнего использования самое то
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Кира К.

Достоинства:


Комментарий:
внешне хорошо ещё не опробовали
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Майя Т.

Достоинства:


Комментарий:
Классный. Мужу понравился, правда пенообразователь поменяли на другой.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка целая, в работе ещё не проверял. Дополняю, всё отлично работает, спасибо большое продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
за такие деньги самое то. давления, на мойке не ждите. но постоять в удовольствие помыть машину, все щели, колеса самое то.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
получили,но еще не пользовались
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Брали такую же в том году. Вполне нормальная
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо для дома и машины пойдёт но берите по мощнее
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
упакован целый все хорошо спасибо
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Семенцев А.

Достоинства:


Комментарий:
На вид все хорошо. Еще в деле не побывал позже дополнительные отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
За такие деньги ,нармальный аппарат
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
Мойка огонь, для домашнего использования самое то
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Лебедев А.

Достоинства:


Комментарий:
Мойка просто супер .Работа с давлением и без воду хоть с лужи берет сама
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Мойка хорошая, давления хватает. Оценку снизил за пистолет, после третьей мойки машины пистолет побежал в ручку давольно сильно.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Ирина Романова

Достоинства:


Комментарий:
Комплектация полная. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Классная вещь,за эти деньги! Машину,ковры,и.т.д спокойно моет! Претензий нет! По размеру очень маленькая,удобно возить туда-сюда!
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2024
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, маленькая неожидал что такая мощьная
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Рустам Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошего качества. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2024
Вадим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень маленькая, ожидать от нее того что она будет резать сапоги попалам не нужно. Лёгкая мойка для лёгких задач. Коровяк с мотоциклов смывает , мне большего от неё не нужно. Пеногенеоатор просто есть, пены с него нет )))
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
сама собрала, подключила и вымыла все , что можно отмыть, компактная СИЛА!!!
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Мойка, в целом, неплохая. Напора, чтобы помыть машину, хватает. Но возникла проблема с коннектором. На мойку ставится фильтр, в пластиковом прозрачном штуцере. Когда одеваешь шланг ( на конец которого одет коннектор), то в месте соединения коннектора и пластикового штуцера протекает вода. Я пытался разными средствами это устранить ( даже купил новый коннектор), но ничего не получилось. В результате замотал все изолентой. Но несмотря на все это, покупкой доволен. А этот вопрос проработаю позже.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень мне понравился, маленький но мощный. Всё пришло целое.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Диана Н.

Достоинства:


Комментарий:
Мойка понравилась. Берем бачок побольше. И напор то что надо.
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Доставку несколько раз переносили, но это не беда. Приехало всё в целости. Даже и не ожидал, от этой малютки, такой прыти. Желательно конечно насадку с фрезой иметь отдельно от помывочной, а то можно случаем и авто и ковёр попортить. В остальном всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
брала в подарок мужу, очень даволен



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
бытовая мойка, давление до 105 бар, для сети 220/230 В В, очистка с моющим средством, забор воды из любой емкости, производительность 342 л/час, потребляет 1.4 кВт


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бюджетная мойка,полностью соответствует описанию. Для домашнего использования самое то
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Кира К.

Достоинства:


Комментарий:
внешне хорошо ещё не опробовали
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Майя Т.

Достоинства:


Комментарий:
Классный. Мужу понравился, правда пенообразователь поменяли на другой.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка целая, в работе ещё не проверял. Дополняю, всё отлично работает, спасибо большое продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
за такие деньги самое то. давления, на мойке не ждите. но постоять в удовольствие помыть машину, все щели, колеса самое то.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
получили,но еще не пользовались
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Брали такую же в том году. Вполне нормальная
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо для дома и машины пойдёт но берите по мощнее
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
упакован целый все хорошо спасибо
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Семенцев А.

Достоинства:


Комментарий:
На вид все хорошо. Еще в деле не побывал позже дополнительные отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
За такие деньги ,нармальный аппарат
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
Мойка огонь, для домашнего использования самое то
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Лебедев А.

Достоинства:


Комментарий:
Мойка просто супер .Работа с давлением и без воду хоть с лужи берет сама
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Мойка хорошая, давления хватает. Оценку снизил за пистолет, после третьей мойки машины пистолет побежал в ручку давольно сильно.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Ирина Романова

Достоинства:


Комментарий:
Комплектация полная. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Классная вещь,за эти деньги! Машину,ковры,и.т.д спокойно моет! Претензий нет! По размеру очень маленькая,удобно возить туда-сюда!
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2024
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, маленькая неожидал что такая мощьная
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Рустам Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошего качества. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2024
Вадим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень маленькая, ожидать от нее того что она будет резать сапоги попалам не нужно. Лёгкая мойка для лёгких задач. Коровяк с мотоциклов смывает , мне большего от неё не нужно. Пеногенеоатор просто есть, пены с него нет )))
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
сама собрала, подключила и вымыла все , что можно отмыть, компактная СИЛА!!!
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Мойка, в целом, неплохая. Напора, чтобы помыть машину, хватает. Но возникла проблема с коннектором. На мойку ставится фильтр, в пластиковом прозрачном штуцере. Когда одеваешь шланг ( на конец которого одет коннектор), то в месте соединения коннектора и пластикового штуцера протекает вода. Я пытался разными средствами это устранить ( даже купил новый коннектор), но ничего не получилось. В результате замотал все изолентой. Но несмотря на все это, покупкой доволен. А этот вопрос проработаю позже.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень мне понравился, маленький но мощный. Всё пришло целое.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Диана Н.

Достоинства:


Комментарий:
Мойка понравилась. Берем бачок побольше. И напор то что надо.
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Доставку несколько раз переносили, но это не беда. Приехало всё в целости. Даже и не ожидал, от этой малютки, такой прыти. Желательно конечно насадку с фрезой иметь отдельно от помывочной, а то можно случаем и авто и ковёр попортить. В остальном всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
брала в подарок мужу, очень даволен


Мойка Huter W105-GS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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