Пассатижи КВТ 55984
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Характеристики
Тип товара
Ручной инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 349011
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
100
Описание товара Пассатижи КВТ 55984
Изолированные пассатижи 160 мм КВТ 55984 используются профессионалами для выполнения работ с деталями и заготовками под напряжением до 1000 В. Инструмент оснащен плотной изоляцией и безопасен в применении. Подходит для резки, сгибания, захвата и удержания различных заготовок.
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Изолированные пассатижи 160 мм КВТ 55984 используются профессионалами для выполнения работ с деталями и заготовками под напряжением до 1000 В. Инструмент оснащен плотной изоляцией и безопасен в применении. Подходит для резки, сгибания, захвата и удержания различных заготовок.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
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