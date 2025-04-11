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Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паяльник газовый Kraftool 55504-H3

13 Отзывы
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Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 1
Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 2
Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 3
Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 4
Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 5
Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 6
Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 7
Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 8
Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 9
Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 10
Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Комплектация
паяльник, упаковка
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 1
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 2
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 3
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 4
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 5
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 6
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 7
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 8
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 9
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 10
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348474
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Паяльник газовый Kraftool 55504-H3
1 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Паяльники
Комплектация
паяльник, упаковка
Используемый газ
пропан-бутан
Регулятор уровня пламени
Да
Расход топлива, г/ч
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х9х3
Вес, г.
93

Описание товара Паяльник газовый Kraftool 55504-H3

Газовый паяльник , 3в1, регулировка пламени KRAFTOOL 1300С 55504-H3 представляет собой профессиональный инструмент для точных работ с мелкими деталями. Выбор температурного режима позволяет настроить оптимальные параметры для конкретного вида работ. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает длительный срок службы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник газовый Kraftool 55504-H3

Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
быстро приходит в рабочий режим
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Светлана Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный паяльник. Греет как проводной, но только им можно пользоваться где угодно без привязки к розетке. Единственное\'НО\', им нельзя пользоваться в зрывоопасных местах, т.к. для нагрева используется пламя
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Дарья К.

Достоинства:


Комментарий:
заказывала для мужа он доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный паяльник. Очень понравился в работе.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Игорь В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший паяльник. Правда использовать на улице его не получится. Греется не форсункой а пламенем на подьеме. Для гаражных дел самое то. Приходит не заправленный. Жала из нормального материала, лудятся отлично.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2024
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, хотя и не сразу, пришлось колдовать, плохо что приходится зажигалкой розжигать
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный паяльник. Только надо предупреждать, что он без пьезоподжига.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не проверял, на вид хороший
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Олег Р.

Достоинства:


Комментарий:
Был был отличной вещью если бы был пьезо поджиг, возвращать не стал очень нужен был в этот момент в полевых условиях, но найти зажигалку было крайне сложно когда все некурящие) может нужно было купить электронный?...
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2024
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал по отзывам еще не распаковал уверен что все нормально
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2024
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
Работает неплохо, но инструкция слабовата.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2024
Dadcat

Достоинства:


Комментарий:
Паяльник протестировал. Компактный, лёгкий и самое главное мобильный - нет привязки к эл. сети. Достаточно мощный, по крайней мере, для пайки проводов небольшого сечения, эл. схем и их компонентов. Режим фена (для мелких термоусадок - отлично). Удобное управление мощностью. Отсутствие пьезоподжига на этой модели не критично. А вот при заправке стандартным газовым баллончиком для зажигалок с универсальным наконечником есть проблема - травит газ. Нужно подобрать переходник либо поставить резиновую шайбу в гнездо зарядки. Разные наконечники, только припой держат на себе слабо. Пришлось заказать медные d 6mm. и нарезать на них резьбу. По этим причинам ставлю только 4 звезды. В целом покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2024
Валентин К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. За свои деньги очень достойно.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Паяльники
Комплектация
паяльник, упаковка
Используемый газ
пропан-бутан
Регулятор уровня пламени
Да
Расход топлива, г/ч
15
Страна производитель
Китай
Описание
Газовый паяльник , 3в1, регулировка пламени KRAFTOOL 1300С 55504-H3 представляет собой профессиональный инструмент для точных работ с мелкими деталями. Выбор температурного режима позволяет настроить оптимальные параметры для конкретного вида работ. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает длительный срок службы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
быстро приходит в рабочий режим
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Светлана Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный паяльник. Греет как проводной, но только им можно пользоваться где угодно без привязки к розетке. Единственное\'НО\', им нельзя пользоваться в зрывоопасных местах, т.к. для нагрева используется пламя
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Дарья К.

Достоинства:


Комментарий:
заказывала для мужа он доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный паяльник. Очень понравился в работе.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Игорь В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший паяльник. Правда использовать на улице его не получится. Греется не форсункой а пламенем на подьеме. Для гаражных дел самое то. Приходит не заправленный. Жала из нормального материала, лудятся отлично.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2024
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, хотя и не сразу, пришлось колдовать, плохо что приходится зажигалкой розжигать
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный паяльник. Только надо предупреждать, что он без пьезоподжига.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не проверял, на вид хороший
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Олег Р.

Достоинства:


Комментарий:
Был был отличной вещью если бы был пьезо поджиг, возвращать не стал очень нужен был в этот момент в полевых условиях, но найти зажигалку было крайне сложно когда все некурящие) может нужно было купить электронный?...
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2024
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал по отзывам еще не распаковал уверен что все нормально
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2024
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
Работает неплохо, но инструкция слабовата.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2024
Dadcat

Достоинства:


Комментарий:
Паяльник протестировал. Компактный, лёгкий и самое главное мобильный - нет привязки к эл. сети. Достаточно мощный, по крайней мере, для пайки проводов небольшого сечения, эл. схем и их компонентов. Режим фена (для мелких термоусадок - отлично). Удобное управление мощностью. Отсутствие пьезоподжига на этой модели не критично. А вот при заправке стандартным газовым баллончиком для зажигалок с универсальным наконечником есть проблема - травит газ. Нужно подобрать переходник либо поставить резиновую шайбу в гнездо зарядки. Разные наконечники, только припой держат на себе слабо. Пришлось заказать медные d 6mm. и нарезать на них резьбу. По этим причинам ставлю только 4 звезды. В целом покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2024
Валентин К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. За свои деньги очень достойно.


Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1380 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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