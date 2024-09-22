Паяльник Зубр Мастер 55303-200
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Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
200
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник
Регулировка мощности
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
В наличии
Код товара: 276901
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
200
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х7х4
Вес, г.
840
Описание товара Паяльник Зубр Мастер 55303-200
Паяльник с деревянной рукояткой и долговечным жалом, 200Вт, клин Зубр МАСТЕР 55303-200 имеет высокое качество исполнения, обладает высокой надежностью и продолжительным рабочим ресурсом. Предназначен для лужения и пайки металлических деталей больших размеров. Подходит для использования в промышленной области.
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Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
200
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Паяльник с деревянной рукояткой и долговечным жалом, 200Вт, клин Зубр МАСТЕР 55303-200 имеет высокое качество исполнения, обладает высокой надежностью и продолжительным рабочим ресурсом. Предназначен для лужения и пайки металлических деталей больших размеров. Подходит для использования в промышленной области.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Товар оправдывает, отец в восторге
Достоинства:
Комментарий:
Долго греется а так супер потом
Паяльник Зубр Мастер 55303-200 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Паяльник Зубр Мастер 55303-200
Достоинства:
Комментарий:
Товар оправдывает, отец в восторге
Достоинства:
Комментарий:
Долго греется а так супер потом