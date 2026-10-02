Паяльник газовый Kraftool 55503-H10
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Характеристики
Тип товара
Паяльники
Комплектация
кейс, горелка, насадки - 7 шт., защитный колпачек, припой, губка для чистки жал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%2 850 руб. 4 000 руб.
В наличии
Код товара: 348228
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 850 руб. -29%
4 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльники
Комплектация
кейс, горелка, насадки - 7 шт., защитный колпачек, припой, губка для чистки жал
Макс. время непрерывной работы, мин
90
Используемый газ
пропан-бутан
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Расход топлива, г/ч
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х15х5
Вес, кг.
1.01
Описание товара Паяльник газовый Kraftool 55503-H10
Набор, паяльник газовый, 3в1, пьезоподжиг, 5 насадок, припой 1300С KRAFTOOL "PRO" 55503-H10 представляет собой профессиональный инструмент для точных работ с мелкими деталями. Большой выбор насадок значительно расширяет возможности инструмента. Выбор температурного режима позволяет настроить оптимальные параметры для конкретного вида работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Паяльники
Комплектация
кейс, горелка, насадки - 7 шт., защитный колпачек, припой, губка для чистки жал
Макс. время непрерывной работы, мин
90
Используемый газ
пропан-бутан
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Расход топлива, г/ч
15
Страна производитель
Китай
Набор, паяльник газовый, 3в1, пьезоподжиг, 5 насадок, припой 1300С KRAFTOOL "PRO" 55503-H10 представляет собой профессиональный инструмент для точных работ с мелкими деталями. Большой выбор насадок значительно расширяет возможности инструмента. Выбор температурного режима позволяет настроить оптимальные параметры для конкретного вида работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Паяльник газовый Kraftool 55503-H10 - данный товар вы можете купить по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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