Паяльная станция цифровая термовоздушная ЗУБР ПСТ-650, 650 Вт, Профессионал (55350)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
650
Напряжение питания
220(230)
Питание
от сети
Минимальная температура нагрева
100
Максимальная температура нагрева
500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 721898
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
650
Напряжение питания
220(230)
Питание
от сети
Материал рукоятки
пластик
Минимальная температура нагрева
100
Максимальная температура нагрева
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х16
Вес, кг.
1.72
Описание товара Паяльная станция цифровая термовоздушная ЗУБР ПСТ-650, 650 Вт, Профессионал (55350)
Термовоздушная цифровая паяльная станция ЗУБР 100-500C, шаг 1C, 120л/мин, 650Вт, 3 насадки 55350 применяется для профессиональной пайки различных компонентов в корпусах (SOIC, PLCC, QFP, BGA), электронных плат и других мелких деталей. Станция имеет функцию неактивного состояния, при неиспользовании паяльника система приводится в резервное состояние готовности, которая позволяет сэкономить энергию. Стартовый разогрев осуществляется за 3-5 секунд, далее поддерживается постоянная температура, которая требуется пользователю. Проследить и настроить температуру позволяют кнопки регулировки и цифровой дисплей.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
650
Напряжение питания
220(230)
Питание
от сети
Материал рукоятки
пластик
Минимальная температура нагрева
100
Максимальная температура нагрева
500
Страна производитель
Китай
Термовоздушная цифровая паяльная станция ЗУБР 100-500C, шаг 1C, 120л/мин, 650Вт, 3 насадки 55350 применяется для профессиональной пайки различных компонентов в корпусах (SOIC, PLCC, QFP, BGA), электронных плат и других мелких деталей. Станция имеет функцию неактивного состояния, при неиспользовании паяльника система приводится в резервное состояние готовности, которая позволяет сэкономить энергию. Стартовый разогрев осуществляется за 3-5 секунд, далее поддерживается постоянная температура, которая требуется пользователю. Проследить и настроить температуру позволяют кнопки регулировки и цифровой дисплей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Паяльная станция цифровая термовоздушная ЗУБР ПСТ-650, 650 Вт, Профессионал (55350) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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