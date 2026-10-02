Top.Mail.Ru
Паяльник Зубр Профессионал 55302-500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Паяльник Зубр Профессионал 55302-500

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Паяльник Зубр Профессионал 55302-500 - фото 1
Паяльник Зубр Профессионал 55302-500 - фото 2
Паяльник Зубр Профессионал 55302-500 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
500
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник
Регулировка мощности
нет
  • Паяльник Зубр Профессионал 55302-500 - фото 1
  • Паяльник Зубр Профессионал 55302-500 - фото 2
  • Паяльник Зубр Профессионал 55302-500 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276900
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Паяльник Зубр Профессионал 55302-500
3 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
500
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х17х6
Вес, кг.
1.1

Описание товара Паяльник Зубр Профессионал 55302-500

Паяльник с пластмассовой рукояткой и долговечным жалом, 500Вт, клин Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 55302-500 - очень мощный, высокопроизводительный прибор для пайки и лужения больших металлических элементов, таких как: медные трубы, радиаторы и т. д. Обеспечивает эффективный нагрев деталей. Подходит для проведения паяльных работ в области промышленности.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник Зубр Профессионал 55302-500




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
500
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник с пластмассовой рукояткой и долговечным жалом, 500Вт, клин Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 55302-500 - очень мощный, высокопроизводительный прибор для пайки и лужения больших металлических элементов, таких как: медные трубы, радиаторы и т. д. Обеспечивает эффективный нагрев деталей. Подходит для проведения паяльных работ в области промышленности.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник Зубр Профессионал 55302-500 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...