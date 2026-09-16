Газовый паяльник KRAFTOOL Multi torch, 30 - 150 Вт, 1300°С, набор 8 в 1: горелка, фен, пьезоподжиг, (55506-H8)
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Характеристики
Описание товара Газовый паяльник KRAFTOOL Multi torch, 30 - 150 Вт, 1300°С, набор 8 в 1: горелка, фен, пьезоподжиг, (55506-H8)
Паяльники Kraftool разработаны для профессионального использования и оснащены передовыми технологиями для надежной и эффективной работы. Они имеют возможность регулировки мощности, что позволяет пользователю точно настраивать параметры для различных операций. С минимальной температурой нагрева в 450 °C и мощностью 150 Вт, эти паяльники идеально подходят для выполнения сложных задач, требующих высокой точности. Инструмент оснащен регулятором уровня пламени, что обеспечивает дополнительную безопасность и контроль во время работы. Максимальная температура жала и пламени достигает впечатляющих 1300 °C, что делает данный паяльник универсальным решением для работы с различными материалами. Максимальное время непрерывной работы составляет 75 минут, что позволяет выполнять продолжительные задачи без необходимости частых перерывов. Вместе с эргономичным дизайном и высококачественными компонентами, паяльники Kraftool представляют собой идеальный выбор для профессионалов, которым требуется надежный и мощный инструмент.
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Отзывы о товаре Газовый паяльник KRAFTOOL Multi torch, 30 - 150 Вт, 1300°С, набор 8 в 1: горелка, фен, пьезоподжиг, (55506-H8)