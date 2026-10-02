Top.Mail.Ru
Станция паяльная Зубр 55336 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Станция паяльная Зубр 55336

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Станция паяльная Зубр 55336 - фото 1
Станция паяльная Зубр 55336 - фото 2
Станция паяльная Зубр 55336 - фото 3
Станция паяльная Зубр 55336 - фото 4
Станция паяльная Зубр 55336 - фото 5
Станция паяльная Зубр 55336 - фото 6
Станция паяльная Зубр 55336 - фото 7
Станция паяльная Зубр 55336 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльная станция
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльная станция, подставка, документация, упаковка
Регулировка мощности
плавная
  • Станция паяльная Зубр 55336 - фото 1
  • Станция паяльная Зубр 55336 - фото 2
  • Станция паяльная Зубр 55336 - фото 3
  • Станция паяльная Зубр 55336 - фото 4
  • Станция паяльная Зубр 55336 - фото 5
  • Станция паяльная Зубр 55336 - фото 6
  • Станция паяльная Зубр 55336 - фото 7
  • Станция паяльная Зубр 55336 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348665
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Станция паяльная Зубр 55336
5 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльная станция
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльная станция, подставка, документация, упаковка
Регулировка мощности
плавная
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
керамический
Макс. температура жала,°C
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х13
Вес, кг.
2.1

Описание товара Станция паяльная Зубр 55336

Паяльная станция применяется для паяльных работ, требующих бережную пайку при определенной температуре. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы. Температура устанавливается с помощью кнопок, отвечающих за увеличение/уменьшение температуры с шагом 1?С, а также с помощью кнопок фиксированных температур. На ЖК-дисплее отображается процесс нагревания/остывания и температура жала паяльника. Выключатель обеспечивает удобство эксплуатации паяльной станции. В станции предусмотрен отсек для очистки жала от припоя. Подставка, поставляемая в комплекте, удобна при выполнении паяльных работ и обеспечивает безопасность.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Станция паяльная Зубр 55336




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльная станция
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльная станция, подставка, документация, упаковка
Регулировка мощности
плавная
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
керамический
Макс. температура жала,°C
480
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльная станция применяется для паяльных работ, требующих бережную пайку при определенной температуре. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы. Температура устанавливается с помощью кнопок, отвечающих за увеличение/уменьшение температуры с шагом 1?С, а также с помощью кнопок фиксированных температур. На ЖК-дисплее отображается процесс нагревания/остывания и температура жала паяльника. Выключатель обеспечивает удобство эксплуатации паяльной станции. В станции предусмотрен отсек для очистки жала от припоя. Подставка, поставляемая в комплекте, удобна при выполнении паяльных работ и обеспечивает безопасность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станция паяльная Зубр 55336 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...