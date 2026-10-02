Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2
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Характеристики
Тип товара
Набор для пайки
Мощность
150
Напряжение питания
220
Комплектация
инструмент, нож 100 мм, нож 200 мм, кейс, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%4 520 руб. 5 900 руб.
В наличии
Код товара: 348215
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 520 руб. -23%
5 900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор для пайки
Мощность
150
Напряжение питания
220
Комплектация
инструмент, нож 100 мм, нож 200 мм, кейс, документация, упаковка
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
горячий клин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х4
Вес, кг.
1.65
Описание товара Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2
Набор для терморезки пенопласта и пластика STAYER Thermo cut 150 Вт, 2 ножа 45255-H2 представляет собой инструмент пистолетной формы для проведения работ по листовому пенополистиролу, а также других различных полимерных материалов. Инструмент нагревается за 15 секунд. В комплекте идет два ножа длиной 100 и 200 мм.
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Бренд
Тип товара
Набор для пайки
Мощность
150
Напряжение питания
220
Комплектация
инструмент, нож 100 мм, нож 200 мм, кейс, документация, упаковка
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
горячий клин
Страна производитель
Китай
Набор для терморезки пенопласта и пластика STAYER Thermo cut 150 Вт, 2 ножа 45255-H2 представляет собой инструмент пистолетной формы для проведения работ по листовому пенополистиролу, а также других различных полимерных материалов. Инструмент нагревается за 15 секунд. В комплекте идет два ножа длиной 100 и 200 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - этот товар вы можете купить по цене 4520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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