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Станция паяльная ELEMENT 112 (фен + паяльник) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станция паяльная ELEMENT 112 (фен + паяльник)

3 Отзывы
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Станция паяльная ELEMENT 112 (фен + паяльник) - фото 1
Станция паяльная ELEMENT 112 (фен + паяльник) - фото 2
Станция паяльная ELEMENT 112 (фен + паяльник) - фото 3
Станция паяльная ELEMENT 112 (фен + паяльник) - фото 4
Станция паяльная ELEMENT 112 (фен + паяльник) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльная станция
Комплектация
паяльная станция с термофеном - 1 шт, сопло - 3 шт, паяльник с держателем - 1 шт, лупа с подсветкой - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт
  • Станция паяльная ELEMENT 112 (фен + паяльник) - фото 1
  • Станция паяльная ELEMENT 112 (фен + паяльник) - фото 2
  • Станция паяльная ELEMENT 112 (фен + паяльник) - фото 3
  • Станция паяльная ELEMENT 112 (фен + паяльник) - фото 4
  • Станция паяльная ELEMENT 112 (фен + паяльник) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
3 670 руб.  5 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648500
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Характеристики

Бренд
Element
Тип товара
Паяльная станция
Комплектация
паяльная станция с термофеном - 1 шт, сопло - 3 шт, паяльник с держателем - 1 шт, лупа с подсветкой - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Станция паяльная ELEMENT 112 (фен + паяльник)

Это устройство подходит для операций распайки и пайки широкого спектра компонентов, например: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA, SMD и другие. Особенно подходит для распайки линейных разъемов. Вы можете использовать это устройство для термоусадки, сушки, удаления краски, удаления клея, размораживания, предварительного нагрева, пайки клеем и многого другого.



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Отзывы о товаре Станция паяльная ELEMENT 112 (фен + паяльник)

Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная станция. Для бытового использования самое то. Паяльник не перегревается, феном можно обжать термоусадку. Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Артем М.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравилась станция. Позволяет выполнять вполне сложные работы.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая станция. Жаль, что жало для паяльника одно.



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Характеристики
Бренд
Element
Тип товара
Паяльная станция
Комплектация
паяльная станция с термофеном - 1 шт, сопло - 3 шт, паяльник с держателем - 1 шт, лупа с подсветкой - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Это устройство подходит для операций распайки и пайки широкого спектра компонентов, например: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA, SMD и другие. Особенно подходит для распайки линейных разъемов. Вы можете использовать это устройство для термоусадки, сушки, удаления краски, удаления клея, размораживания, предварительного нагрева, пайки клеем и многого другого.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная станция. Для бытового использования самое то. Паяльник не перегревается, феном можно обжать термоусадку. Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Артем М.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравилась станция. Позволяет выполнять вполне сложные работы.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая станция. Жаль, что жало для паяльника одно.


Станция паяльная ELEMENT 112 (фен + паяльник) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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