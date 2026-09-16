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Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427)

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Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 1
Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 2
Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 3
Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 4
Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 5
Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 6
Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 7
Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 8
Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 9
Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 10
Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 11
Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 12
Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
60
Напряжение питания
220(230)
Регулировка мощности
да
Минимальная температура нагрева
200
Максимальная температура нагрева
500
  • Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 1
  • Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 2
  • Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 3
  • Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 4
  • Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 5
  • Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 6
  • Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 7
  • Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 8
  • Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 9
  • Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 10
  • Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 11
  • Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 12
  • Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721343
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427)
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
60
Напряжение питания
220(230)
Регулировка мощности
да
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
керамика
Минимальная температура нагрева
200
Максимальная температура нагрева
500
Тип нагревателя
керамический
Размеры в упаковке, см
27х17х16
Вес, кг.
1.58

Описание товара Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427)

Ремонтная паяльная станция 2-в-1 100-480с, 650 вт, ЗУБР Пср-650 55427 применяется для демонтажа и пайки различных видов компонентов в корпусах, таких, как SOIC, PLCC, QFP, BGA используемых при технологии поверхностного монтажа. Технология поверхностного монтажа (или SMT технология) является наиболее распространенным на сегодняшний день методом сборки электронных узлов на печатных платах. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы. Замкнутая система датчиков, микроконтроллер для цифрового отображения данных и контроля температуры, большая стартовая мощность, быстрый разогрев и стабильность выбранной температуры, обеспечивают качество и удобство работы. Высококачественный керамический нагревательный элемент для быстрого достижения необходимой температуры. Уникальная функция неактивного состояния фена позволяет экономить энергию. Когда термофен кладется на держатель, система приводится в резервное состояние готовности. Как только фен снимается с держателя, система возвращается к установленным настройкам.



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Отзывы о товаре Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
60
Напряжение питания
220(230)
Регулировка мощности
да
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
керамика
Минимальная температура нагрева
200
Максимальная температура нагрева
500
Тип нагревателя
керамический
Описание
Ремонтная паяльная станция 2-в-1 100-480с, 650 вт, ЗУБР Пср-650 55427 применяется для демонтажа и пайки различных видов компонентов в корпусах, таких, как SOIC, PLCC, QFP, BGA используемых при технологии поверхностного монтажа. Технология поверхностного монтажа (или SMT технология) является наиболее распространенным на сегодняшний день методом сборки электронных узлов на печатных платах. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы. Замкнутая система датчиков, микроконтроллер для цифрового отображения данных и контроля температуры, большая стартовая мощность, быстрый разогрев и стабильность выбранной температуры, обеспечивают качество и удобство работы. Высококачественный керамический нагревательный элемент для быстрого достижения необходимой температуры. Уникальная функция неактивного состояния фена позволяет экономить энергию. Когда термофен кладется на держатель, система приводится в резервное состояние готовности. Как только фен снимается с держателя, система возвращается к установленным настройкам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427) - данный товар вы можете купить по цене 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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