Top.Mail.Ru
Станция паяльная Stayer Profi 55370 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Станция паяльная Stayer Profi 55370

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Станция паяльная Stayer Profi 55370 - фото 1
Станция паяльная Stayer Profi 55370 - фото 2
Станция паяльная Stayer Profi 55370 - фото 3
Станция паяльная Stayer Profi 55370 - фото 4
Станция паяльная Stayer Profi 55370 - фото 5
Станция паяльная Stayer Profi 55370 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
48
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльная станция с паяльником и ковриком для чистки, держатель, инструкция
Регулировка мощности
плавная
Минимальная температура нагрева
160
  • Станция паяльная Stayer Profi 55370 - фото 1
  • Станция паяльная Stayer Profi 55370 - фото 2
  • Станция паяльная Stayer Profi 55370 - фото 3
  • Станция паяльная Stayer Profi 55370 - фото 4
  • Станция паяльная Stayer Profi 55370 - фото 5
  • Станция паяльная Stayer Profi 55370 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276983
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Станция паяльная Stayer Profi 55370
2 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
48
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльная станция с паяльником и ковриком для чистки, держатель, инструкция
Регулировка мощности
плавная
Материал рукоятки
пластик
Минимальная температура нагрева
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х9
Вес, г.
700

Описание товара Станция паяльная Stayer Profi 55370

Цифровая паяльная станция с ЖК дисплеем, 160-520C, шаг 10C, 48Вт STAYER PROFI 55370 представляет собой специализированное оборудование для лужения, пайки и отпайки. Данная модель выполнена из современных материалов, отличается высоким качеством исполнения и продолжительным сроком службы. Антистатическая защита устройства обеспечивает сохранность высокочувствительных радиоэлементов и существенно повышает безопасность пользователя в процессе проведения паяльных работ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Станция паяльная Stayer Profi 55370




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
48
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльная станция с паяльником и ковриком для чистки, держатель, инструкция
Регулировка мощности
плавная
Материал рукоятки
пластик
Минимальная температура нагрева
160
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровая паяльная станция с ЖК дисплеем, 160-520C, шаг 10C, 48Вт STAYER PROFI 55370 представляет собой специализированное оборудование для лужения, пайки и отпайки. Данная модель выполнена из современных материалов, отличается высоким качеством исполнения и продолжительным сроком службы. Антистатическая защита устройства обеспечивает сохранность высокочувствительных радиоэлементов и существенно повышает безопасность пользователя в процессе проведения паяльных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станция паяльная Stayer Profi 55370 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2720 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...