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Паяльник Зубр Мастер 55303-300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паяльник Зубр Мастер 55303-300

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Паяльник Зубр Мастер 55303-300 - фото 1
Паяльник Зубр Мастер 55303-300 - фото 2
Паяльник Зубр Мастер 55303-300 - фото 3
Паяльник Зубр Мастер 55303-300 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
300
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
нет
  • Паяльник Зубр Мастер 55303-300 - фото 1
  • Паяльник Зубр Мастер 55303-300 - фото 2
  • Паяльник Зубр Мастер 55303-300 - фото 3
  • Паяльник Зубр Мастер 55303-300 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
2 650 руб.  3 000 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348476
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Паяльник Зубр Мастер 55303-300
2 650 руб. -12%
3 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
300
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х7х4
Вес, г.
720

Описание товара Паяльник Зубр Мастер 55303-300

Паяльник с выключателем, деревянной рукояткой и долговечным жалом, 300Вт, клин Зубр МАСТЕР 55303-300 - удобный, надежный и долговечный в работе ручной инструмент высокой мощности, который подходит для использования в промышленной сфере. Предназначен для нагрева, лужения и пайки габаритных металлических деталей.



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Отзывы о товаре Паяльник Зубр Мастер 55303-300




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
300
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник с выключателем, деревянной рукояткой и долговечным жалом, 300Вт, клин Зубр МАСТЕР 55303-300 - удобный, надежный и долговечный в работе ручной инструмент высокой мощности, который подходит для использования в промышленной сфере. Предназначен для нагрева, лужения и пайки габаритных металлических деталей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник Зубр Мастер 55303-300 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2650 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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