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Паяльник Зубр Профессионал 55301-300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паяльник Зубр Профессионал 55301-300

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Паяльник Зубр Профессионал 55301-300 - фото 1
Паяльник Зубр Профессионал 55301-300 - фото 2
Паяльник Зубр Профессионал 55301-300 - фото 3
Паяльник Зубр Профессионал 55301-300 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
300
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
  • Паяльник Зубр Профессионал 55301-300 - фото 1
  • Паяльник Зубр Профессионал 55301-300 - фото 2
  • Паяльник Зубр Профессионал 55301-300 - фото 3
  • Паяльник Зубр Профессионал 55301-300 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348518
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Паяльник Зубр Профессионал 55301-300
3 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
300
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Макс. температура жала,°C
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х9х4
Вес, г.
780

Описание товара Паяльник Зубр Профессионал 55301-300

Паяльник с выключателем, пластмассовой рукояткой и долговечным жалом, 300Вт, клин Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 55301-300 - качественное, высокопроизводительное паяльное оборудование для ручной работы в области промышленности. Обеспечивает быстрый и качественный нагрев деталей. Подходит для монтажа/демонтажа крупногабаритных элементов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник Зубр Профессионал 55301-300




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
300
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Макс. температура жала,°C
480
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник с выключателем, пластмассовой рукояткой и долговечным жалом, 300Вт, клин Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 55301-300 - качественное, высокопроизводительное паяльное оборудование для ручной работы в области промышленности. Обеспечивает быстрый и качественный нагрев деталей. Подходит для монтажа/демонтажа крупногабаритных элементов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник Зубр Профессионал 55301-300 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3000 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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