Паяльник Зубр Профессионал 55301-200
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Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
200
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
В наличии
Код товара: 348291
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
2 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
200
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Макс. температура жала,°C
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х9х4
Вес, кг.
1.12
Описание товара Паяльник Зубр Профессионал 55301-200
Паяльник с выключателем, пластмассовой рукояткой и долговечным жалом, 200Вт, клин Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 55301-200 имеет высокую мощность, предназначен для профессионального использования в области промышленности. Используется для лужения и пайки больших металлических деталей, например: труб, элементов радиаторов и т. д.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
200
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Макс. температура жала,°C
480
Страна производитель
Китай
Паяльник с выключателем, пластмассовой рукояткой и долговечным жалом, 200Вт, клин Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 55301-200 имеет высокую мощность, предназначен для профессионального использования в области промышленности. Используется для лужения и пайки больших металлических деталей, например: труб, элементов радиаторов и т. д.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2460 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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