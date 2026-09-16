Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
60
Напряжение питания
220
Питание
от сети
Комплектация
Мини паяльная станция - 1 шт, Сменные жала - 5 шт, Вакуумный оловоотсос - 1 шт., Пинцет - 1 шт, Подставка - 1 шт, Припой - 1 шт, Сумка-чехол - 1 шт, Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Минимальная температура нагрева
240
Максимальная температура нагрева
480
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб.
В наличии
Код товара: 721348
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 950 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
60
Напряжение питания
220
Питание
от сети
Комплектация
Мини паяльная станция - 1 шт, Сменные жала - 5 шт, Вакуумный оловоотсос - 1 шт., Пинцет - 1 шт, Подставка - 1 шт, Припой - 1 шт, Сумка-чехол - 1 шт, Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Минимальная температура нагрева
240
Максимальная температура нагрева
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х5
Вес, г.
400
Описание товара Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337)
Паяльная станция ЗУБР ПСМ-60 применяется для работ, требующих бережную пайку при определенной температуре. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы. Выключатель обеспечивает удобство эксплуатации паяльной станции. Подставка, поставляемая в комплекте, удобна при выполнении паяльных работ и обеспечивает безопасность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитГорелка газовая KRAFTOOL KL-700 с пьезоподжигом, увеличенная мощ...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитИмпульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев ...
-
В наличииЦена 2 650 руб. 3 000 руб.663 руб. в СплитПаяльник Зубр Мастер 55303-300
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитСтанция паяльная Stayer Profi 55370
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитГорелка газовая KRAFTOOL KS-8000, со шлангом 1.4м с пьезоподжиго...
-
В наличииЦена 2 850 руб. 4 000 руб.713 руб. в СплитПаяльник газовый Kraftool 55503-H10
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитПаяльник Зубр Профессионал 55301-300
-
В наличииЦена 3 330 руб.833 руб. в СплитГорелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue...
-
В наличии БесплатноЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитПаяльник Зубр Профессионал 55302-500
-
В наличииЦена 4 320 руб.1080 руб. в СплитМини-паяльная станция цифровая в кейсе KRAFTOOL KS-15, 14-в-1, 9...
-
В наличииЦена 4 440 руб.1110 руб. в СплитГазовый паяльник KRAFTOOL Multi torch, 30 - 150 Вт, 1300°С, набо...
-
В наличииЦена 4 520 руб. 5 900 руб.1130 руб. в СплитНабор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2
Бренд
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
60
Напряжение питания
220
Питание
от сети
Комплектация
Мини паяльная станция - 1 шт, Сменные жала - 5 шт, Вакуумный оловоотсос - 1 шт., Пинцет - 1 шт, Подставка - 1 шт, Припой - 1 шт, Сумка-чехол - 1 шт, Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Минимальная температура нагрева
240
Максимальная температура нагрева
480
Страна производитель
Китай
Паяльная станция ЗУБР ПСМ-60 применяется для работ, требующих бережную пайку при определенной температуре. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы. Выключатель обеспечивает удобство эксплуатации паяльной станции. Подставка, поставляемая в комплекте, удобна при выполнении паяльных работ и обеспечивает безопасность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337)