Горелка газовая KRAFTOOL KL-700 с пьезоподжигом, увеличенная мощность, на баллон (55516)
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Характеристики
Описание товара Горелка газовая KRAFTOOL KL-700 с пьезоподжигом, увеличенная мощность, на баллон (55516)
Паяльник Kraftool — это высокоэффективный инструмент, идеально подходящий для выполнения широкого спектра работ благодаря своей надежности и удобству в использовании. Эта модель оснащена функцией регулировки мощности, что позволяет точно настроить интенсивность работы в зависимости от специфики выполняемых задач. С мощностью 2000 Вт паяльник Kraftool обеспечивает быстрое и качественное выполнение пайки, что делает его незаменимым в профессиональной деятельности. Максимальная температура жала и пламени достигает 1200 °C, что позволяет использовать его для работы с различными материалами и в различных условиях. Этот паяльник идеально подходит как для профессионалов, так и для любителей, требующих надежный и мощный инструмент для выполнения сложных проектов. Надежность и высокие эксплуатационные характеристики продукции Kraftool помогут вам добиться невероятных результатов!
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
опробовал в НГ. на улице, при -25 делали шашлы, робит на ура. длинный носик, это очень хорошо, качественный пластик, тоже плюс, поджыг с первого раза... т.е. дороже дешманских, но качественней на порядок, не жалею, что взял.
Достоинства:
Комментарий:
Среднее качество. Регулировка давления газа не стабильна. При переворачивание горелки давление само собой увеличивается.
Отзывы о товаре Горелка газовая KRAFTOOL KL-700 с пьезоподжигом, увеличенная мощность, на баллон (55516)
Достоинства:
Комментарий:
опробовал в НГ. на улице, при -25 делали шашлы, робит на ура. длинный носик, это очень хорошо, качественный пластик, тоже плюс, поджыг с первого раза... т.е. дороже дешманских, но качественней на порядок, не жалею, что взял.
Достоинства:
Комментарий:
Среднее качество. Регулировка давления газа не стабильна. При переворачивание горелки давление само собой увеличивается.