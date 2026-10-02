Станция паяльная Зубр Мастер 55332
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльная станция
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльная станция, паяльник, жало с конусообразным наконечником, подставка для паяльника, инструкция по эксплуатации, упаковка
Минимальная температура нагрева
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
В наличии
Код товара: 276980
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 720 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльная станция
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльная станция, паяльник, жало с конусообразным наконечником, подставка для паяльника, инструкция по эксплуатации, упаковка
Материал рукоятки
пластик
Минимальная температура нагрева
100
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х10
Вес, г.
450
Описание товара Станция паяльная Зубр Мастер 55332
Паяльные станции «ЗУБР» позволяют быстро и легко выполнять паяльные работы как в профессиональной мастерской, так и в домашних условиях. Отличаются высокой скоростью нагрева, компактностью и функциональностью. Антистатическая защита обеспечивает сохранность высокочувствительных радиоэлементов, повышает безопасность работ и продлевает срок службы станции. Универсальная аналоговая станция для пайки любой сложности. Высококачественный нагревательный элемент для быстрого достижения необходимой температуры. Конусообразное жало с увеличенным сроком службы. Двухкомпонентная рукоятка. Удобная подставка для паяльника. Кнопка включения/выключения питания. Регулировка температуры. Коврик для очистки жала. Антистатическая защита.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитГорелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, ...
-
В наличииЦена 1 690 руб.423 руб. в СплитГорелка газовая KRAFTOOL BT-33, 1500°С, автономная с пьезоподжиг...
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитГорелка газовая KRAFTOOL BT-25, 1100°С, автономная с пьезоподжиг...
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитПаяльник Зубр Мастер 55303-200
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитГорелка газовая KRAFTOOL KL-700 с пьезоподжигом, увеличенная мощ...
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитМини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 4...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитИмпульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев ...
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитПаяльник Зубр Профессионал 55301-200
-
В наличииЦена 2 650 руб. 3 000 руб.663 руб. в СплитПаяльник Зубр Мастер 55303-300
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитСтанция паяльная Stayer Profi 55370
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитГорелка газовая KRAFTOOL KS-8000, со шлангом 1.4м с пьезоподжиго...
-
В наличииЦена 2 850 руб. 4 000 руб.713 руб. в СплитПаяльник газовый Kraftool 55503-H10
Бренд
Тип товара
Паяльная станция
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльная станция, паяльник, жало с конусообразным наконечником, подставка для паяльника, инструкция по эксплуатации, упаковка
Материал рукоятки
пластик
Минимальная температура нагрева
100
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Паяльные станции «ЗУБР» позволяют быстро и легко выполнять паяльные работы как в профессиональной мастерской, так и в домашних условиях. Отличаются высокой скоростью нагрева, компактностью и функциональностью. Антистатическая защита обеспечивает сохранность высокочувствительных радиоэлементов, повышает безопасность работ и продлевает срок службы станции. Универсальная аналоговая станция для пайки любой сложности. Высококачественный нагревательный элемент для быстрого достижения необходимой температуры. Конусообразное жало с увеличенным сроком службы. Двухкомпонентная рукоятка. Удобная подставка для паяльника. Кнопка включения/выключения питания. Регулировка температуры. Коврик для очистки жала. Антистатическая защита.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Станция паяльная Зубр Мастер 55332 - этот товар вы можете купить по цене 1720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Станция паяльная Зубр Мастер 55332